https://ria.ru/20230706/gornospasateli-1882493594.html
Подразделения горноспасателей ДНР и ЛНР вошли в состав МЧС России
Подразделения горноспасателей ДНР и ЛНР вошли в состав МЧС России - РИА Новости, 06.07.2023
Подразделения горноспасателей ДНР и ЛНР вошли в состав МЧС России
Все специализированные подразделения горноспасателей Донецкой и Луганской Народных Республик вошли в состав МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:25
2023-07-06T05:25
2023-07-06T05:25
россия
луганская народная республика
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Все специализированные подразделения горноспасателей Донецкой и Луганской Народных Республик вошли в состав МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В состав МЧС России вошли военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказал собеседник агентства. По его словам, оперативные военизированные горноспасательные части министерства сейчас расположены в 40 регионах России. Общая группировка сил и средств ВГСЧ министерства превышает пять тысяч человек и 990 единиц техники. По данным МЧС РФ, в прошлом году специалисты ВГСЧ спасли почти 1,8 тысячи человек после 44 аварий на опасных производственных объектах. "В настоящее время оперативные подразделения ВГСЧ МЧС России включают в себя 25 военизированных горноспасательных отрядов, в структуру которых входят 70 взводов и 26 пунктов. В составе отрядов действуют медицинские бригады экстренного реагирования, контрольно-испытательной лаборатории, а также службы депрессионных съемок и друге подразделения", - приводит пресс-служба ведомства слова главы министерства Александра Куренкова.
https://ria.ru/20230706/pasporta-1882481891.html
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россия, луганская народная республика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Луганская Народная Республика, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подразделения горноспасателей ДНР и ЛНР вошли в состав МЧС России
Все специализированные подразделения горноспасателей ДНР и ЛНР вошли в состав МЧС России