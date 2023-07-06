https://ria.ru/20230706/gornospasateli-1882493594.html

Подразделения горноспасателей ДНР и ЛНР вошли в состав МЧС России

Подразделения горноспасателей ДНР и ЛНР вошли в состав МЧС России - РИА Новости, 06.07.2023

Подразделения горноспасателей ДНР и ЛНР вошли в состав МЧС России

Все специализированные подразделения горноспасателей Донецкой и Луганской Народных Республик вошли в состав МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:25

2023-07-06T05:25

2023-07-06T05:25

россия

луганская народная республика

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Все специализированные подразделения горноспасателей Донецкой и Луганской Народных Республик вошли в состав МЧС России, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В состав МЧС России вошли военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) Донецкой и Луганской Народных Республик", - сказал собеседник агентства. По его словам, оперативные военизированные горноспасательные части министерства сейчас расположены в 40 регионах России. Общая группировка сил и средств ВГСЧ министерства превышает пять тысяч человек и 990 единиц техники. По данным МЧС РФ, в прошлом году специалисты ВГСЧ спасли почти 1,8 тысячи человек после 44 аварий на опасных производственных объектах. "В настоящее время оперативные подразделения ВГСЧ МЧС России включают в себя 25 военизированных горноспасательных отрядов, в структуру которых входят 70 взводов и 26 пунктов. В составе отрядов действуют медицинские бригады экстренного реагирования, контрольно-испытательной лаборатории, а также службы депрессионных съемок и друге подразделения", - приводит пресс-служба ведомства слова главы министерства Александра Куренкова.

https://ria.ru/20230706/pasporta-1882481891.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)