Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882553882.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 06.07.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:46
2023-07-06T12:46
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876945707_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_e332380457aeaacd444ace6281dcb6c9.jpg
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "К сожалению, раненая обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) горловчанка погибла", - написал мэр. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что при обстреле Горловки были повреждены магазины и ряд многоквартирных домов. Приходько сообщал о трех пострадавших при обстреле. В общей сложности по Горловке было выпущено 52 снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882550188.html
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876945707_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_572ead65ac2bb72ed95e4e11abc63f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина

Мэр Горловки Приходько: при обстреле города со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
"К сожалению, раненая обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) горловчанка погибла", - написал мэр.
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех
Вчера, 12:32
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что при обстреле Горловки были повреждены магазины и ряд многоквартирных домов. Приходько сообщал о трех пострадавших при обстреле. В общей сложности по Горловке было выпущено 52 снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 01:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала