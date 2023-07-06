https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882553882.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 06.07.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:46
2023-07-06T12:46
2023-07-06T12:46
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "К сожалению, раненая обстрелом ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) горловчанка погибла", - написал мэр. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что при обстреле Горловки были повреждены магазины и ряд многоквартирных домов. Приходько сообщал о трех пострадавших при обстреле. В общей сложности по Горловке было выпущено 52 снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882550188.html
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
Мэр Горловки Приходько: при обстреле города со стороны ВСУ погибла мирная жительница