https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882550188.html

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех - РИА Новости, 06.07.2023

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в четверг в своем... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:32

2023-07-06T12:32

2023-07-06T12:32

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в четверг в своем телеграм-канале. "Увы, количество раненных мирных горловчан в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) увеличилось до трех", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что при обстреле Горловки пострадал мирный житель, повреждены магазины и ряд многоквартирных домов. В общей сложности по городу было выпущено 47 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882518352.html

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол