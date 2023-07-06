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Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882550188.html
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех - РИА Новости, 06.07.2023
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в четверг в своем... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:32
2023-07-06T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в четверг в своем телеграм-канале. "Увы, количество раненных мирных горловчан в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) увеличилось до трех", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что при обстреле Горловки пострадал мирный житель, повреждены магазины и ряд многоквартирных домов. В общей сложности по городу было выпущено 47 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882518352.html
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех

Мэр Приходько: число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, возросло до трех

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в четверг в своем телеграм-канале.
"Увы, количество раненных мирных горловчан в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) увеличилось до трех", - написал Приходько.
Осколки стекла на дороге - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Вчера, 10:02
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что при обстреле Горловки пострадал мирный житель, повреждены магазины и ряд многоквартирных домов. В общей сложности по городу было выпущено 47 снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 01:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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