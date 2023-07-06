https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882550188.html
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех - РИА Новости, 06.07.2023
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в четверг в своем... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:32
2023-07-06T12:32
2023-07-06T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск выросло до трех, сообщил мэр города Иван Приходько в четверг в своем телеграм-канале. "Увы, количество раненных мирных горловчан в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) увеличилось до трех", - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что при обстреле Горловки пострадал мирный житель, повреждены магазины и ряд многоквартирных домов. В общей сложности по городу было выпущено 47 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882518352.html
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, стирол
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Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до трех
Мэр Приходько: число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, возросло до трех