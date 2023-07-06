https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882493417.html
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ обесточен горловский поселок
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ обесточен горловский поселок - РИА Новости, 06.07.2023
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ обесточен горловский поселок
Украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" поселок шахты "19/20" в Горловке, в результате обстрела поселок обесточен, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:17
2023-07-06T05:17
2023-07-06T05:17
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
украина
иван приходько
стирол
в мире
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" поселок шахты "19/20" в Горловке, в результате обстрела поселок обесточен, сообщил мэр города Иван Приходько. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 "Град" поселок шахты "19/20" (Никитовский район Горловки)... Вследствие украинской вооруженной агрессии обесточен поселок шахты "19/20", - написал мэр в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецк, украина, иван приходько, стирол, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Украина, Иван Приходько, Стирол, В мире
В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ обесточен горловский поселок
Мэр Горловки Приходько: после обстрела со стороны ВСУ обесточен поселок шахты "19/20"