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В Гагаузии два телеканала оштрафовали за ретрансляцию российских передач - РИА Новости, 06.07.2023
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17:48 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/gagauziya-1882646360.html
В Гагаузии два телеканала оштрафовали за ретрансляцию российских передач
В Гагаузии два телеканала оштрафовали за ретрансляцию российских передач - РИА Новости, 06.07.2023
В Гагаузии два телеканала оштрафовали за ретрансляцию российских передач
Два частных телеканала Гагаузской автономии Молдавии оштрафованы на 2,7 тысячи долларов за ретрансляцию аналитических и новостных программ из России, сообщает в РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:48
2023-07-06T17:48
в мире
молдавия
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 6 июл – РИА Новости. Два частных телеканала Гагаузской автономии Молдавии оштрафованы на 2,7 тысячи долларов за ретрансляцию аналитических и новостных программ из России, сообщает в четверг пресс-служба Совета телевидения и радиовещания (СТР) республики. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. "Согласно статье 17 кодекса об аудиовизуальных услугах, телеканалы обязаны защищать национальное аудиовизуальное пространство. Этого не делали каналы, принадлежащие гагаузским компаниям Oguzsatlink и ILK HALK TELEVIZIONU. Они ретранслировали программы российских и белорусских телеканалов НТВ, Первый канал, "Россия 1", РБК, "Россия 24", "Беларусь 24" и "Красная линия". Компании были санкционированы, им выписаны штрафы на 50 тысяч леев (порядка 2,7 тысячи долларов), вынесено предупреждение. Телеканалы должны исключить из сетки вещания российские передачи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
https://ria.ru/20230630/moldavia-1881464486.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев
В Гагаузии два телеканала оштрафовали за ретрансляцию российских передач

В Гагаузии два телеканала оштрафовали на 2,7 тысячи долларов за показ программ из России

CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan BotezătorulГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Злодей Андрей / GE.Comrat - Catedrala Sf. Ioan Botezătorul
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 июл – РИА Новости. Два частных телеканала Гагаузской автономии Молдавии оштрафованы на 2,7 тысячи долларов за ретрансляцию аналитических и новостных программ из России, сообщает в четверг пресс-служба Совета телевидения и радиовещания (СТР) республики.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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"Согласно статье 17 кодекса об аудиовизуальных услугах, телеканалы обязаны защищать национальное аудиовизуальное пространство. Этого не делали каналы, принадлежащие гагаузским компаниям Oguzsatlink и ILK HALK TELEVIZIONU. Они ретранслировали программы российских и белорусских телеканалов НТВ, Первый канал, "Россия 1", РБК, "Россия 24", "Беларусь 24" и "Красная линия". Компании были санкционированы, им выписаны штрафы на 50 тысяч леев (порядка 2,7 тысячи долларов), вынесено предупреждение. Телеканалы должны исключить из сетки вещания российские передачи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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