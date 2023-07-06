https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882630220.html

Поджигателей мэрии во Франции по ошибке отпустили на свободу, сообщают СМИ

Поджигателей мэрии во Франции по ошибке отпустили на свободу, сообщают СМИ - РИА Новости, 06.07.2023

Поджигателей мэрии во Франции по ошибке отпустили на свободу, сообщают СМИ

Расследование в отношении девяти поджигателей мэрии на севере Франции было прекращено из-за "процедурной ошибки", пятеро из них, находившиеся под стражей, были... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:55

2023-07-06T16:55

2023-07-06T16:55

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Расследование в отношении девяти поджигателей мэрии на севере Франции было прекращено из-за "процедурной ошибки", пятеро из них, находившиеся под стражей, были по ошибке отпущены на свободу, сообщил в четверг телеканал TF1 со ссылкой на осведомленные источники. "Следствие в отношении девяти человек, подозреваемых в поджоге мэрии (коммуны) Мон-ан-Барёль (департамент Нор), было прекращено из-за "процедурной ошибки"… Пятеро из них были отпущены на свободу", - говорится в сообщении телеканала. Ошибка произошла из-за отсутствия подписи прокуратуры в нижней части судебного документа, без которой ведение следствия и принятые меры пресечения недействительны, информирует TF1. Как сообщает телеканал, мэрия в коммуне Мон-ан-Барёль была подожжена в ходе массовых беспорядков во Франции в ночь с 28 на 29 июня, во время поджога внутри здания находились три полицейских. В результате позднее были задержаны 11 человек, в том числе один несовершеннолетний. Девять правонарушителей попали под следствие, пятеро из них были помещены под стражу, еще четверо - помещены под судебный контроль, отмечает телеканал. Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882609235.html

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882542160.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере