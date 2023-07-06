https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882609235.html
Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции после протестов
Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции после протестов - РИА Новости, 06.07.2023
Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции после протестов
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стабилизации обстановки после протестов, которые вспыхнули в стране из-за убийства подростка полицейским. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:49
2023-07-06T15:49
2023-07-06T15:49
в мире
франция
по (франция)
эммануэль макрон
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стабилизации обстановки после протестов, которые вспыхнули в стране из-за убийства подростка полицейским. "Порядок был восстановлен", — приводит телеканал BFMTV слова Макрон в ходе его визита в город По на юго-западе страны. Как сообщает телеканал, уже несколько ночей подряд на улицах французских городов наблюдается спокойная обстановка. Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882542160.html
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в мире, франция, по (франция), эммануэль макрон, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, По (Франция), Эммануэль Макрон, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции после протестов
Макрон заявил о стабилизации обстановки после беспорядков из-за убийства подростка