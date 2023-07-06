https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882609235.html

Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции после протестов

Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции после протестов - РИА Новости, 06.07.2023

Макрон заявил о восстановлении порядка во Франции после протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стабилизации обстановки после протестов, которые вспыхнули в стране из-за убийства подростка полицейским. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:49

2023-07-06T15:49

2023-07-06T15:49

в мире

франция

по (франция)

эммануэль макрон

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о стабилизации обстановки после протестов, которые вспыхнули в стране из-за убийства подростка полицейским. "Порядок был восстановлен", — приводит телеканал BFMTV слова Макрон в ходе его визита в город По на юго-западе страны. Как сообщает телеканал, уже несколько ночей подряд на улицах французских городов наблюдается спокойная обстановка. Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882542160.html

франция

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