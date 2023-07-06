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Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 06.07.2023
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11:57 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882542160.html
Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД
Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 06.07.2023
Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД
Поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:57
2023-07-06T11:57
в мире
франция
киев
украина
мария захарова
нато
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному народу, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции", - сказала Захарова в ходе брифинга. "То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу", - добавила она.
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в мире, франция, киев, украина, мария захарова, нато
В мире, Франция, Киев, Украина, Мария Захарова, НАТО
Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД

Захарова: в руках протестующих во Франции оказалось поставляемое Украине оружие

© AP Photo / Lewis JolyУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному народу, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу", - добавила она.
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В миреФранцияКиевУкраинаМария ЗахароваНАТО
 
 
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