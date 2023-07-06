https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882542160.html

Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД

Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 06.07.2023

Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД

Поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:57

2023-07-06T11:57

2023-07-06T11:57

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франция

киев

украина

мария захарова

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному народу, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции", - сказала Захарова в ходе брифинга. "То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу", - добавила она.

https://ria.ru/20230706/plennyy-1882523312.html

франция

киев

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, киев, украина, мария захарова, нато