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Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД
Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 06.07.2023
Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД
Поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:57
2023-07-06T11:57
2023-07-06T11:57
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мария захарова
нато
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции, вооружение бумерангом оказывается не просто в Париже, но и "бьет" по их собственному народу, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции", - сказала Захарова в ходе брифинга. "То самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу", - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, киев, украина, мария захарова, нато
В мире, Франция, Киев, Украина, Мария Захарова, НАТО
Протестующие во Франции применяют поставляемое Киеву оружие, заявили в МИД
Захарова: в руках протестующих во Франции оказалось поставляемое Украине оружие