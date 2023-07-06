https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882533094.html

Власти Франции подтвердили, что потребовали ограничить функции соцсетей

Власти Франции подтвердили, что потребовали ограничить функции соцсетей - РИА Новости, 06.07.2023

Власти Франции подтвердили, что потребовали ограничить функции соцсетей

Французские власти подтвердили, что требовали от цифровых платформ введения ограничений на работу приложений во время массовых беспорядков, следует из слов... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:18

2023-07-06T11:18

2023-07-06T11:18

в мире

франция

эммануэль макрон

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Французские власти подтвердили, что требовали от цифровых платформ введения ограничений на работу приложений во время массовых беспорядков, следует из слов официального представителя французского кабмина Оливье Верана в интервью телеканалу LCI. "За время этих ночных беспорядков мы попросили, потребовали от (цифровых – ред.) платформ, чтобы они отключили некоторые функции на определенный срок", - сказал он. В качестве примера Веран привел функцию приложения Snapchat – SnapMap, которая позволяла участникам беспорядков организованно "собираться в определенном месте в определенное время". Ранее телеканал BFMTV сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключает ограничения в работе социальных сетей в случае обострения массовых протестов. Во вторник 27 июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20230705/stabilizatsiya-1882439131.html

франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере