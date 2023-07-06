https://ria.ru/20230706/filial-1882550735.html

Татарстан откроет филиал Казанского университета в Каире

Татарстан откроет филиал Казанского университета в Каире - РИА Новости, 06.07.2023

Татарстан откроет филиал Казанского университета в Каире

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления компании Modern Group (Египет) Валидом Деабесом вопросы открытия в Каире филиала Казанского РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:33

2023-07-06T12:33

2023-07-06T12:33

республика татарстан

каир (город)

египет

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147610/06/1476100629_0:335:3043:2047_1920x0_80_0_0_7916dc72598441794af78c0d3a01f7f9.jpg

КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления компании Modern Group (Египет) Валидом Деабесом вопросы открытия в Каире филиала Казанского федерального университета (КФУ), сообщает пресс-служба главы региона. "Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с председателем правления компании Modern Group (Египет) доктором Валидом Деабесом. В 2022 году КФУ и Modern Group подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает создание в Каире филиала Казанского федерального университета", - говорится в сообщении. Отмечается, что выбор в пользу Египта был сделан в связи с перспективами развития образовательного рынка данной страны, ее местоположением как логистически удобного образовательного хаба для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки, а также популярностью русского языка и российского образования. По словам Минниханова, Египет – давний и важный партнер России. На своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей, в частности, в сфере науки и образования. В вузах республики обучаются более 1,3 тысячи студентов из Египта, в том числе 229 человек – в КФУ. Глава Татарстана подчеркнул, что открытие филиала Казанского университета в Каире станет важным шагом в укреплении сотрудничества. В настоящее время стороны ведут работу по синхронизации учебных планов и подготовке необходимых документов. Планируется, что в каирском филиале будет осуществляться подготовка по медицинским направлениям, а также реализуются магистерские программы по менеджменту и программной инженерии. Для размещения вуза выделено новое здание, определена база для клинической практики. Modern Group выступает партнером по проекту открытия филиала КФУ в Каире. Это многопрофильная египетская компания, основанная в 1990 году для осуществления проектов в сфере образования, недвижимости и строительства. С 1992 года компания специализируется на инвестиционных инфраструктурных образовательных проектах.

https://ria.ru/20230704/abiturienty-1882235951.html

https://ria.ru/20230616/tatarstan-1878602904.html

каир (город)

египет

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

каир (город), египет, республика татарстан (татарстан)