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Татарстан откроет филиал Казанского университета в Каире - РИА Новости, 06.07.2023
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Республика Татарстан
 
12:33 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/filial-1882550735.html
Татарстан откроет филиал Казанского университета в Каире
Татарстан откроет филиал Казанского университета в Каире - РИА Новости, 06.07.2023
Татарстан откроет филиал Казанского университета в Каире
Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления компании Modern Group (Египет) Валидом Деабесом вопросы открытия в Каире филиала Казанского РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:33
2023-07-06T12:33
республика татарстан
каир (город)
египет
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления компании Modern Group (Египет) Валидом Деабесом вопросы открытия в Каире филиала Казанского федерального университета (КФУ), сообщает пресс-служба главы региона. "Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с председателем правления компании Modern Group (Египет) доктором Валидом Деабесом. В 2022 году КФУ и Modern Group подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает создание в Каире филиала Казанского федерального университета", - говорится в сообщении. Отмечается, что выбор в пользу Египта был сделан в связи с перспективами развития образовательного рынка данной страны, ее местоположением как логистически удобного образовательного хаба для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки, а также популярностью русского языка и российского образования. По словам Минниханова, Египет – давний и важный партнер России. На своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей, в частности, в сфере науки и образования. В вузах республики обучаются более 1,3 тысячи студентов из Египта, в том числе 229 человек – в КФУ. Глава Татарстана подчеркнул, что открытие филиала Казанского университета в Каире станет важным шагом в укреплении сотрудничества. В настоящее время стороны ведут работу по синхронизации учебных планов и подготовке необходимых документов. Планируется, что в каирском филиале будет осуществляться подготовка по медицинским направлениям, а также реализуются магистерские программы по менеджменту и программной инженерии. Для размещения вуза выделено новое здание, определена база для клинической практики. Modern Group выступает партнером по проекту открытия филиала КФУ в Каире. Это многопрофильная египетская компания, основанная в 1990 году для осуществления проектов в сфере образования, недвижимости и строительства. С 1992 года компания специализируется на инвестиционных инфраструктурных образовательных проектах.
https://ria.ru/20230704/abiturienty-1882235951.html
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каир (город), египет, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Каир (город), Египет, Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан откроет филиал Казанского университета в Каире

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкВид на Казанский федеральный университет
Вид на Казанский федеральный университет - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Вид на Казанский федеральный университет. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем правления компании Modern Group (Египет) Валидом Деабесом вопросы открытия в Каире филиала Казанского федерального университета (КФУ), сообщает пресс-служба главы региона.
"Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с председателем правления компании Modern Group (Египет) доктором Валидом Деабесом. В 2022 году КФУ и Modern Group подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предполагает создание в Каире филиала Казанского федерального университета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выбор в пользу Египта был сделан в связи с перспективами развития образовательного рынка данной страны, ее местоположением как логистически удобного образовательного хаба для учащихся из стран Ближнего Востока и Африки, а также популярностью русского языка и российского образования.
По словам Минниханова, Египет – давний и важный партнер России. На своем уровне Татарстан способствует развитию деловых и гуманитарных связей, в частности, в сфере науки и образования. В вузах республики обучаются более 1,3 тысячи студентов из Египта, в том числе 229 человек – в КФУ.
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Глава Татарстана подчеркнул, что открытие филиала Казанского университета в Каире станет важным шагом в укреплении сотрудничества.
В настоящее время стороны ведут работу по синхронизации учебных планов и подготовке необходимых документов. Планируется, что в каирском филиале будет осуществляться подготовка по медицинским направлениям, а также реализуются магистерские программы по менеджменту и программной инженерии. Для размещения вуза выделено новое здание, определена база для клинической практики.
Modern Group выступает партнером по проекту открытия филиала КФУ в Каире. Это многопрофильная египетская компания, основанная в 1990 году для осуществления проектов в сфере образования, недвижимости и строительства. С 1992 года компания специализируется на инвестиционных инфраструктурных образовательных проектах.
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