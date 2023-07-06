https://ria.ru/20230706/festival-1882623897.html
В Абрау-Дюрсо впервые пройдет детский фестиваль Abrau Junior
В Абрау-Дюрсо впервые пройдет детский фестиваль Abrau Junior - РИА Новости, 06.07.2023
В Абрау-Дюрсо впервые пройдет детский фестиваль Abrau Junior
Компания "Абрау-Дюрсо" 8 и 9 июля проведет первый детский фестиваль Abrau Junior с конкурсами, интерактивами и мастер-классами, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:34
2023-07-06T16:34
2023-07-06T16:34
абрау-дюрсо
абрау-дюрсо
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Компания "Абрау-Дюрсо" 8 и 9 июля проведет первый детский фестиваль Abrau Junior с конкурсами, интерактивами и мастер-классами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Впервые в Абрау-Дюрсо проведут детский фестиваль "Абрау Джуниор". Большое летнее событие для увлекательного семейного отдыха состоится 8 и 9 июля. На берегу озера Абрау организуют локацию с развлечениями и активностями. На главной сцене под куполом амфитеатра пройдут конкурсы, научное и криошоу, интерактивы с аниматорами и танцевальные мастер-классы от школы-студии "Тодес", - говорится в сообщении. Для творческих занятий будет организована арт-зона с мастер-классами под руководством опытных преподавателей. Будут открыты тир и бьюти-зона. Пройдут занятия по робототехнике и решению математических головоломок. Гостей пригласят на праздничный фуд-корт, а в акватории озера организуют прогулки на водном трамвайчике и катамаранах.
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абрау-дюрсо, абрау-дюрсо, краснодарский край
Абрау-Дюрсо, Абрау-Дюрсо, Краснодарский край
В Абрау-Дюрсо впервые пройдет детский фестиваль Abrau Junior
В Абрау-Дюрсо 8 и 9 июля впервые пройдет детский фестиваль Abrau Junior с мастер-классами