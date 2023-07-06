https://ria.ru/20230706/evropa-1882592299.html

Лукашенко не исключил гражданской войны в странах Евросоюза

Лукашенко не исключил гражданской войны в странах Евросоюза - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко не исключил гражданской войны в странах Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ заявил, что не исключает гражданской войны в странах Евросоюза. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:46

2023-07-06T14:46

2023-07-06T15:09

в мире

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ заявил, что не исключает гражданской войны в странах Евросоюза. "Я не исключаю (такого развития событий – ред.). Но не хотел бы, чтобы эта гражданская война была в Европе. Потому что для нас это опасно не настолько, конечно, как развернулось бы противостояние в России. Но, тем не менее, опасно. Мы - центр Европы. Поэтому не дай бог за забором где-то что-то вспыхнет. Ну вот как в Украине. И что, нам хорошо от этого? Нам очень плохо. Поэтому я не хотел бы", - сказал президент. "Но они торжественным маршем идут к этому гражданскому противостоянию. И даже похлеще, чем во Франции. Во Франции уже давно можно было бы все это погасить, если бы не упертость какая-то властей. Если виноваты, с людьми надо разговаривать. А там вина есть и властей", - цитирует слова Лукашенко информагентство Sputnik. При этом белорусский лидер назвал безмозглыми и глупыми провокативные выпады в отношении мусульман, такие как публичное сожжение Корана. "Зачем это делать? И тем более при покровительстве фактически властей. Что, шведские власти не могли это остановить? Могли. Но они сказали, что это законно. Поэтому не надо на ровном месте создавать проблемы, которые могут явиться причиной будущей гражданской войны", - отметил Лукашенко. Во вторник 27 июня французские полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1881960482.html

https://ria.ru/20230627/evropa-1880232608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере