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Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей

Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей - РИА Новости, 06.07.2023

Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей

Курс евро на Московской бирже краткосрочно поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года - до 102,0075 рубля, однако ушел ниже этого значения, следует из РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:18

2023-07-06T11:18

2023-07-06T11:18

экономика

московская биржа

россия

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже краткосрочно поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года - до 102,0075 рубля, однако ушел ниже этого значения, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск растет на 2,56 рубля, до 93,56 рубля, евро – на 2,72 рубля, до 101,72 рубля. Юань в это же время дорожает на 33 копейки, до 12,87 рубля.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия