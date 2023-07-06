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Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей - РИА Новости, 06.07.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
11:18 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/evro-1882533279.html
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей - РИА Новости, 06.07.2023
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей
Курс евро на Московской бирже краткосрочно поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года - до 102,0075 рубля, однако ушел ниже этого значения, следует из РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:18
2023-07-06T11:18
экономика
московская биржа
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже краткосрочно поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года - до 102,0075 рубля, однако ушел ниже этого значения, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск растет на 2,56 рубля, до 93,56 рубля, евро – на 2,72 рубля, до 101,72 рубля. Юань в это же время дорожает на 33 копейки, до 12,87 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей

Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве
Электронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже краткосрочно поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года - до 102,0075 рубля, однако ушел ниже этого значения, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск растет на 2,56 рубля, до 93,56 рубля, евро – на 2,72 рубля, до 101,72 рубля.
Юань в это же время дорожает на 33 копейки, до 12,87 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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