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Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей - РИА Новости, 06.07.2023
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей
Курс евро на Московской бирже краткосрочно поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года - до 102,0075 рубля, однако ушел ниже этого значения, следует из РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:18
2023-07-06T11:18
2023-07-06T11:18
экономика
московская биржа
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Курс евро на Московской бирже краткосрочно поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года - до 102,0075 рубля, однако ушел ниже этого значения, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск растет на 2,56 рубля, до 93,56 рубля, евро – на 2,72 рубля, до 101,72 рубля. Юань в это же время дорожает на 33 копейки, до 12,87 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей
Курс евро на Московской бирже поднимался выше 102 рублей впервые с марта 2022 года