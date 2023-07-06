https://ria.ru/20230706/evakuatsiya-1882554517.html

В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров

В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров - РИА Новости, 06.07.2023

В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров

Колесо обозрения застопорилось на Михайловской набережной в Новосибирске, спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка, рассказали РИА... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:48

2023-07-06T12:48

2023-07-06T16:05

новосибирск

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Колесо обозрения застопорилось на Михайловской набережной в Новосибирске, спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."На Михайловской набережной остановилось колесо обозрения. Оказалось, что в трех застрявших кабинах остались семь человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели при помощи трехколенной (высотной) лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых вызволили "из плена", прокрутив колесо вручную."Никто не пострадал. На спасательную операцию потребовалось около получаса", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230526/koleso-1874325544.html

новосибирск

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Эвакуация людей с колеса обозрения в Новосибирске Колесо обозрения остановилось в Новосибирске МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Колесо обозрения застопорилось на Михайловской набережной в Новосибирске, спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. 2023-07-06T12:48 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)