https://ria.ru/20230706/evakuatsiya-1882554517.html
В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров
В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров - РИА Новости, 06.07.2023
В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров
Колесо обозрения застопорилось на Михайловской набережной в Новосибирске, спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка, рассказали РИА... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:48
2023-07-06T12:48
2023-07-06T16:05
новосибирск
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Колесо обозрения застопорилось на Михайловской набережной в Новосибирске, спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."На Михайловской набережной остановилось колесо обозрения. Оказалось, что в трех застрявших кабинах остались семь человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, спасатели при помощи трехколенной (высотной) лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых вызволили "из плена", прокрутив колесо вручную."Никто не пострадал. На спасательную операцию потребовалось около получаса", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230526/koleso-1874325544.html
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Эвакуация людей с колеса обозрения в Новосибирске
Колесо обозрения остановилось в Новосибирске
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Колесо обозрения застопорилось на Михайловской набережной в Новосибирске, спасатели эвакуировали семь человек, в том числе одного ребенка, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
2023-07-06T12:48
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новосибирск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новосибирск, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения эвакуировали пассажиров
В Новосибирске из остановившегося колеса обозрения спасатели эвакуировали семь человек