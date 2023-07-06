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В Петровском районе Донецка восстановили энергоснабжение 15 тысяч абонентов
В Петровском районе Донецка восстановили энергоснабжение 15 тысяч абонентов - РИА Новости, 06.07.2023
В Петровском районе Донецка восстановили энергоснабжение 15 тысяч абонентов
Энергоснабжение 15 тысяч бытовых потребителей в Петровском районе Донецка восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:53
2023-07-06T16:53
2023-07-06T16:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Энергоснабжение 15 тысяч бытовых потребителей в Петровском районе Донецка восстановлено, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале. Ведомство ранее в четверг сообщало, что 15 тысяч абонентов остались без энергоснабжения в Петровском районе Донецка в результате обстрелов со стороны украинских войск. "В 14.32 специалисты Кировских электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании" после ремонта включили в работу обесточенные в результате утреннего обстрела подстанции, восстановив энергоснабжение всех 15 000 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка", - рассказали в ведомстве.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882375980.html
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донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
В Петровском районе Донецка восстановили энергоснабжение 15 тысяч абонентов
Минугля ДНР: в Петровском районе Донецка восстановили энергоснабжение 15 тысяч абонентов