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Хабаровский край планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам

Хабаровский край планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам - РИА Новости, 06.07.2023

Хабаровский край планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам

Хабаровский край планирует наладить экспорт продукции энергетического машиностроения во Вьетнам, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:02

2023-07-06T06:02

2023-07-06T10:36

хабаровский край

михаил дегтярев

вьетнам

владивосток

экономика

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Хабаровский край планирует наладить экспорт продукции энергетического машиностроения во Вьетнам, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с генеральным консулом социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Данг Хиеном. Стороны обсудили развитие сотрудничества. "Хабаровский край готов наращивать сотрудничество с азиатским партнером. Одно из перспективных направлений – экспорт продукции энергетического машиностроения. Например, наш завод "Дальэнергомаш" готов поставлять воздушные компрессоры, нагнетатели воздуха, комплекты запчастей, инструментов", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По данным правительства региона, данное положение закреплено в протоколе 13-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в апреле 2023 года. Отмечается, что губернатор в разговоре подробно остановился на экономическом и промышленном потенциалах субъекта, его высоких транспортно-логистических возможностях. В регионе представлены все виды транспорта. По территории Хабаровского края проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали, магистральные нефте- и газопроводы. Функционируют пять морских портов (крупнейший порт Ванино). Регион развивается: индекс промышленного производства в прошлом году составил 102,5%, указал Дегтярев, это выше среднероссийского значения. Переориентация всех транспортных потоков обеспечила рост грузооборота более чем на 6%. "И сейчас наш край – транспортный ключ России к странам Азии. Об этом свидетельствует наращивание объемов внешней торговли: за 2022 год он превысил 15% к уровню 2021 года. В I квартале 2023-го темп роста составил уже 26,8% к аналогичному периоду прошлого года", – пояснил губернатор. Уточняется, что санкции не остановили поток инвестиций в регион. По итогам 2022 года вложения в основной капитал территории составил свыше 4 миллиардов рублей. В прошлом году край приступил к реализации новых масштабных инвестпроектов, не замораживая старые, подчеркнул Дегтярев. "Оценили с вьетнамским дипломатом экономические итоги партнерства. Так, в 2022-м взаимный внешнеторговый оборот увеличился – на 46% по сравнению с предыдущим 2021 годом. Рост экспорта составил 47%, импорта – 36%", - написал глава региона в своем телеграм-канале после встречи. Кроме того, руководитель края отметил, что есть перспективы в сотрудничестве и у туристического сектора. Минтуризма Хабаровского края занимается развитием этого направления, уточнил он. Правительство региона отметило туробмен, который в настоящее время практически остановлен. В доковидные годы курорты Вьетнама пользовались большим спросом у местных жителей: каждый пятый турист выбирал именно это направление. Негативно на ситуации сказывается отсутствие прямого авиасообщения. Дегтярев выразил уверенность, что возобновление полетов между Хабаровским краем и Вьетнамом "придаст импульс сотрудничеству в сфере туризма и многих других областях".

https://ria.ru/20230705/peskov-1882341521.html

https://ria.ru/20230630/preezd-1881362430.html

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хабаровский край, михаил дегтярев, вьетнам, владивосток, экономика