https://ria.ru/20230706/energooborudovanie-1882495094.html
Хабаровский край планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам
Хабаровский край планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам - РИА Новости, 06.07.2023
Хабаровский край планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам
Хабаровский край планирует наладить экспорт продукции энергетического машиностроения во Вьетнам, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:02
2023-07-06T06:02
2023-07-06T10:36
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Хабаровский край планирует наладить экспорт продукции энергетического машиностроения во Вьетнам, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона провел рабочую встречу с генеральным консулом социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Данг Хиеном. Стороны обсудили развитие сотрудничества. "Хабаровский край готов наращивать сотрудничество с азиатским партнером. Одно из перспективных направлений – экспорт продукции энергетического машиностроения. Например, наш завод "Дальэнергомаш" готов поставлять воздушные компрессоры, нагнетатели воздуха, комплекты запчастей, инструментов", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По данным правительства региона, данное положение закреплено в протоколе 13-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в апреле 2023 года. Отмечается, что губернатор в разговоре подробно остановился на экономическом и промышленном потенциалах субъекта, его высоких транспортно-логистических возможностях. В регионе представлены все виды транспорта. По территории Хабаровского края проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали, магистральные нефте- и газопроводы. Функционируют пять морских портов (крупнейший порт Ванино). Регион развивается: индекс промышленного производства в прошлом году составил 102,5%, указал Дегтярев, это выше среднероссийского значения. Переориентация всех транспортных потоков обеспечила рост грузооборота более чем на 6%. "И сейчас наш край – транспортный ключ России к странам Азии. Об этом свидетельствует наращивание объемов внешней торговли: за 2022 год он превысил 15% к уровню 2021 года. В I квартале 2023-го темп роста составил уже 26,8% к аналогичному периоду прошлого года", – пояснил губернатор. Уточняется, что санкции не остановили поток инвестиций в регион. По итогам 2022 года вложения в основной капитал территории составил свыше 4 миллиардов рублей. В прошлом году край приступил к реализации новых масштабных инвестпроектов, не замораживая старые, подчеркнул Дегтярев. "Оценили с вьетнамским дипломатом экономические итоги партнерства. Так, в 2022-м взаимный внешнеторговый оборот увеличился – на 46% по сравнению с предыдущим 2021 годом. Рост экспорта составил 47%, импорта – 36%", - написал глава региона в своем телеграм-канале после встречи. Кроме того, руководитель края отметил, что есть перспективы в сотрудничестве и у туристического сектора. Минтуризма Хабаровского края занимается развитием этого направления, уточнил он. Правительство региона отметило туробмен, который в настоящее время практически остановлен. В доковидные годы курорты Вьетнама пользовались большим спросом у местных жителей: каждый пятый турист выбирал именно это направление. Негативно на ситуации сказывается отсутствие прямого авиасообщения. Дегтярев выразил уверенность, что возобновление полетов между Хабаровским краем и Вьетнамом "придаст импульс сотрудничеству в сфере туризма и многих других областях".
https://ria.ru/20230705/peskov-1882341521.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, вьетнам, владивосток, экономика
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Вьетнам, Владивосток, Экономика, Хабаровский край
Хабаровский край планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам
Глава Хабаровского края Дегтярев планирует экспортировать энергооборудование во Вьетнам
ХАБАРОВСК, 6 июл — РИА Новости. Хабаровский край планирует наладить экспорт продукции энергетического машиностроения во Вьетнам, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона провел рабочую встречу с генеральным консулом социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке
Нгуен Данг Хиеном. Стороны обсудили развитие сотрудничества.
"Хабаровский край готов наращивать сотрудничество с азиатским партнером. Одно из перспективных направлений – экспорт продукции энергетического машиностроения. Например, наш завод "Дальэнергомаш" готов поставлять воздушные компрессоры, нагнетатели воздуха, комплекты запчастей, инструментов", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале
.
По данным правительства региона, данное положение закреплено в протоколе 13-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в апреле 2023 года.
Отмечается, что губернатор в разговоре подробно остановился на экономическом и промышленном потенциалах субъекта, его высоких транспортно-логистических возможностях. В регионе представлены все виды транспорта. По территории Хабаровского края проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали, магистральные нефте- и газопроводы. Функционируют пять морских портов (крупнейший порт Ванино
). Регион развивается: индекс промышленного производства в прошлом году составил 102,5%, указал Дегтярев, это выше среднероссийского значения. Переориентация всех транспортных потоков обеспечила рост грузооборота более чем на 6%.
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"И сейчас наш край – транспортный ключ России
к странам Азии
. Об этом свидетельствует наращивание объемов внешней торговли: за 2022 год он превысил 15% к уровню 2021 года. В I квартале 2023-го темп роста составил уже 26,8% к аналогичному периоду прошлого года", – пояснил губернатор.
Уточняется, что санкции не остановили поток инвестиций в регион. По итогам 2022 года вложения в основной капитал территории составил свыше 4 миллиардов рублей. В прошлом году край приступил к реализации новых масштабных инвестпроектов, не замораживая старые, подчеркнул Дегтярев.
"Оценили с вьетнамским дипломатом экономические итоги партнерства. Так, в 2022-м взаимный внешнеторговый оборот увеличился – на 46% по сравнению с предыдущим 2021 годом. Рост экспорта составил 47%, импорта – 36%", - написал глава региона в своем телеграм-канале после встречи.
Кроме того, руководитель края отметил, что есть перспективы в сотрудничестве и у туристического сектора. Минтуризма Хабаровского края занимается развитием этого направления, уточнил он. Правительство региона отметило туробмен, который в настоящее время практически остановлен. В доковидные годы курорты Вьетнама пользовались большим спросом у местных жителей: каждый пятый турист выбирал именно это направление. Негативно на ситуации сказывается отсутствие прямого авиасообщения. Дегтярев выразил уверенность, что возобновление полетов между Хабаровским краем и Вьетнамом "придаст импульс сотрудничеству в сфере туризма и многих других областях".
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