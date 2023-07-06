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В ряде районов Приморья идет локальный ремонт энергообъектов после циклона - РИА Новости, 06.07.2023
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04:47 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/elektrichestvo-1882491829.html
В ряде районов Приморья идет локальный ремонт энергообъектов после циклона
В ряде районов Приморья идет локальный ремонт энергообъектов после циклона - РИА Новости, 06.07.2023
В ряде районов Приморья идет локальный ремонт энергообъектов после циклона
Прошедшие в Приморском крае мощные дожди с ветром не привели к массовым отключениям света в регионе, в нескольких районах края энергетики устраняют локальные... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T04:47
2023-07-06T04:47
лазовский район
происшествия
приморский край
шкотовский район
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Прошедшие в Приморском крае мощные дожди с ветром не привели к массовым отключениям света в регионе, в нескольких районах края энергетики устраняют локальные аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморских электрических сетей". Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края с середины дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Отмечаются отключения света. "Непогода существенно не повлияла на работу электросетевых объектов в зоне ответственности филиала "Приморские электрические сети". Электроснабжение потребителей на большей части территории края осуществляется в штатном режиме. С начала прохождения циклона энергетики фиксировали единичные отключения электроснабжения, которые оперативно устранялись бригадами филиала", - сказали в пресс-службе "Приморских электрических сетей". Ремонтные работы ведутся "на отдельных присоединениях в Шкотовском, Партизанском и Лазовском районах". В течение нескольких часов планируется устранить локальные нарушения электроснабжения в селе Штыково (Шкотовский район), в поселке Оленьем (Артемовский городской округ), в селе Владимиро-Александровском (Партизанский район), в городе Партизанске, в селах Лазо и Кишиневка (Лазовский район). При этом в южном и северном подразделениях "Приморских электрических сетей" все еще действует режим повышенной готовности, отметили в пресс-службе. В регионе нарушено сообщение с несколькими селами. Среди них Зеленый Яр в Михайловском районе, Валентин и Глазковка в Лазовском районе, Яконовка в Уссурийском городском округе.
https://ria.ru/20230706/damba-1882491294.html
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лазовский район, происшествия, приморский край, шкотовский район
Лазовский район, Происшествия, Приморский край, Шкотовский район
В ряде районов Приморья идет локальный ремонт энергообъектов после циклона

"Приморские электрические сети" сообщили об устранении локальных аварий на энергообъектах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июл - РИА Новости. Прошедшие в Приморском крае мощные дожди с ветром не привели к массовым отключениям света в регионе, в нескольких районах края энергетики устраняют локальные аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Приморских электрических сетей".
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за циклона 5-6 июля. Сильный дождь начался во многих районах края с середины дня среды. Местные жители, в основном прибрежных районов края, публикуют фото и видео подтоплений дорог и улиц. Отмечаются отключения света.
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"Непогода существенно не повлияла на работу электросетевых объектов в зоне ответственности филиала "Приморские электрические сети". Электроснабжение потребителей на большей части территории края осуществляется в штатном режиме. С начала прохождения циклона энергетики фиксировали единичные отключения электроснабжения, которые оперативно устранялись бригадами филиала", - сказали в пресс-службе "Приморских электрических сетей".
Ремонтные работы ведутся "на отдельных присоединениях в Шкотовском, Партизанском и Лазовском районах". В течение нескольких часов планируется устранить локальные нарушения электроснабжения в селе Штыково (Шкотовский район), в поселке Оленьем (Артемовский городской округ), в селе Владимиро-Александровском (Партизанский район), в городе Партизанске, в селах Лазо и Кишиневка (Лазовский район).
При этом в южном и северном подразделениях "Приморских электрических сетей" все еще действует режим повышенной готовности, отметили в пресс-службе.
В регионе нарушено сообщение с несколькими селами. Среди них Зеленый Яр в Михайловском районе, Валентин и Глазковка в Лазовском районе, Яконовка в Уссурийском городском округе.
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