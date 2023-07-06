Рейтинг@Mail.ru
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/eksport-1882612703.html
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое - РИА Новости, 06.07.2023
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области за первый квартал 2023 года вырос почти вдвое, а ключевыми партнерами стали Индия, Белоруссия, Китай и... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:56
2023-07-06T15:56
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
рязанская область
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882610745_0:10:3026:1712_1920x0_80_0_0_b161640ce868450ce04a5138f8b0b995.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области за первый квартал 2023 года вырос почти вдвое, а ключевыми партнерами стали Индия, Белоруссия, Китай и Казахстан, в том числе это произошло благодаря поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Рязанской области в РЭЦ губернатор региона Павел Малков."У Рязанской области большой потенциал в наращивании поставок продукции в дружественные страны. В том числе продукции нескольких отраслей: строительные материалы, производство детских товаров, фармацевтическая продукция, бытовая химия, продукция АПК и не только. Несмотря на сложные условия мы смогли вернуться к росту экспорта и существенно увеличить его темпы, в том числе благодаря поддержке Российского экспортного центра", - сказал Малков, презентуя самые перспективные достижения региона в области производства и экспорта на выставке, которая открылась в рамках Дня области в РЭЦ.Так, свою продукцию на выставке в РЭЦ представил первый в России производитель детских колясок, крупная компания по производству стекла, производители строительной продукции, один из лидеров российского рынка по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, производители фармацевтической продукции и медоборудования, в том числе препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний и оборудования для физиотерапии, а также производители бытовой химии и другие компании."Мы рады видеть, что в Рязанской области активные компании при поддержке региона не только не останавливают экспорт, но открывают для себя новые рынки. Та продукция, которую мы видим сейчас на вашей выставке, очень конкурентоспособная и имеет все шансы завоевать международное признание в еще большем количестве стран. А Российский экспортный центр готов помогать компаниям в синергии с руководством региона всеми имеющимися у нас инструментами", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
https://ria.ru/20230630/razrabotki-1881506793.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882610745_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_928827b8ab8979662a43ba328b436d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, рязанская область, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Рязанская область, Вероника Никишина

Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое

© РИА Новости / Алексей НикольскийДень Рязанской области в АО "Российский экспортный центр"
День Рязанской области в АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
День Рязанской области в АО "Российский экспортный центр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области за первый квартал 2023 года вырос почти вдвое, а ключевыми партнерами стали Индия, Белоруссия, Китай и Казахстан, в том числе это произошло благодаря поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Рязанской области в РЭЦ губернатор региона Павел Малков.
"У Рязанской области большой потенциал в наращивании поставок продукции в дружественные страны. В том числе продукции нескольких отраслей: строительные материалы, производство детских товаров, фармацевтическая продукция, бытовая химия, продукция АПК и не только. Несмотря на сложные условия мы смогли вернуться к росту экспорта и существенно увеличить его темпы, в том числе благодаря поддержке Российского экспортного центра", - сказал Малков, презентуя самые перспективные достижения региона в области производства и экспорта на выставке, которая открылась в рамках Дня области в РЭЦ.
Так, свою продукцию на выставке в РЭЦ представил первый в России производитель детских колясок, крупная компания по производству стекла, производители строительной продукции, один из лидеров российского рынка по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, производители фармацевтической продукции и медоборудования, в том числе препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний и оборудования для физиотерапии, а также производители бытовой химии и другие компании.
"Мы рады видеть, что в Рязанской области активные компании при поддержке региона не только не останавливают экспорт, но открывают для себя новые рынки. Та продукция, которую мы видим сейчас на вашей выставке, очень конкурентоспособная и имеет все шансы завоевать международное признание в еще большем количестве стран. А Российский экспортный центр готов помогать компаниям в синергии с руководством региона всеми имеющимися у нас инструментами", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
РЭЦ и регионы Урала разработали 46 предложений по стимулированию экспорта
30 июня, 16:56
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРязанская областьВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала