https://ria.ru/20230706/eksport-1882612703.html

Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое

Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое - РИА Новости, 06.07.2023

Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое

Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области за первый квартал 2023 года вырос почти вдвое, а ключевыми партнерами стали Индия, Белоруссия, Китай и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:56

2023-07-06T15:56

2023-07-06T15:56

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

рязанская область

вероника никишина

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области за первый квартал 2023 года вырос почти вдвое, а ключевыми партнерами стали Индия, Белоруссия, Китай и Казахстан, в том числе это произошло благодаря поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Рязанской области в РЭЦ губернатор региона Павел Малков."У Рязанской области большой потенциал в наращивании поставок продукции в дружественные страны. В том числе продукции нескольких отраслей: строительные материалы, производство детских товаров, фармацевтическая продукция, бытовая химия, продукция АПК и не только. Несмотря на сложные условия мы смогли вернуться к росту экспорта и существенно увеличить его темпы, в том числе благодаря поддержке Российского экспортного центра", - сказал Малков, презентуя самые перспективные достижения региона в области производства и экспорта на выставке, которая открылась в рамках Дня области в РЭЦ.Так, свою продукцию на выставке в РЭЦ представил первый в России производитель детских колясок, крупная компания по производству стекла, производители строительной продукции, один из лидеров российского рынка по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, производители фармацевтической продукции и медоборудования, в том числе препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний и оборудования для физиотерапии, а также производители бытовой химии и другие компании."Мы рады видеть, что в Рязанской области активные компании при поддержке региона не только не останавливают экспорт, но открывают для себя новые рынки. Та продукция, которую мы видим сейчас на вашей выставке, очень конкурентоспособная и имеет все шансы завоевать международное признание в еще большем количестве стран. А Российский экспортный центр готов помогать компаниям в синергии с руководством региона всеми имеющимися у нас инструментами", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

https://ria.ru/20230630/razrabotki-1881506793.html

рязанская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, рязанская область, вероника никишина