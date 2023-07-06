https://ria.ru/20230706/eksport-1882612703.html
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое - РИА Новости, 06.07.2023
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области вырос почти вдвое
Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области за первый квартал 2023 года вырос почти вдвое, а ключевыми партнерами стали Индия, Белоруссия, Китай и... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:56
2023-07-06T15:56
2023-07-06T15:56
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
рязанская область
вероника никишина
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области за первый квартал 2023 года вырос почти вдвое, а ключевыми партнерами стали Индия, Белоруссия, Китай и Казахстан, в том числе это произошло благодаря поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Рязанской области в РЭЦ губернатор региона Павел Малков."У Рязанской области большой потенциал в наращивании поставок продукции в дружественные страны. В том числе продукции нескольких отраслей: строительные материалы, производство детских товаров, фармацевтическая продукция, бытовая химия, продукция АПК и не только. Несмотря на сложные условия мы смогли вернуться к росту экспорта и существенно увеличить его темпы, в том числе благодаря поддержке Российского экспортного центра", - сказал Малков, презентуя самые перспективные достижения региона в области производства и экспорта на выставке, которая открылась в рамках Дня области в РЭЦ.Так, свою продукцию на выставке в РЭЦ представил первый в России производитель детских колясок, крупная компания по производству стекла, производители строительной продукции, один из лидеров российского рынка по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, производители фармацевтической продукции и медоборудования, в том числе препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний и оборудования для физиотерапии, а также производители бытовой химии и другие компании."Мы рады видеть, что в Рязанской области активные компании при поддержке региона не только не останавливают экспорт, но открывают для себя новые рынки. Та продукция, которую мы видим сейчас на вашей выставке, очень конкурентоспособная и имеет все шансы завоевать международное признание в еще большем количестве стран. А Российский экспортный центр готов помогать компаниям в синергии с руководством региона всеми имеющимися у нас инструментами", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
https://ria.ru/20230630/razrabotki-1881506793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, рязанская область, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Рязанская область, Вероника Никишина
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт Рязанской области за первый квартал 2023 года вырос почти вдвое, а ключевыми партнерами стали Индия, Белоруссия, Китай и Казахстан, в том числе это произошло благодаря поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), рассказал на совещании по вопросам развития экспортного потенциала региона в рамках Дня Рязанской области в РЭЦ губернатор региона Павел Малков.
"У Рязанской области большой потенциал в наращивании поставок продукции в дружественные страны. В том числе продукции нескольких отраслей: строительные материалы, производство детских товаров, фармацевтическая продукция, бытовая химия, продукция АПК и не только. Несмотря на сложные условия мы смогли вернуться к росту экспорта и существенно увеличить его темпы, в том числе благодаря поддержке Российского экспортного центра", - сказал Малков, презентуя самые перспективные достижения региона в области производства и экспорта на выставке, которая открылась в рамках Дня области в РЭЦ.
Так, свою продукцию на выставке в РЭЦ представил первый в России производитель детских колясок, крупная компания по производству стекла, производители строительной продукции, один из лидеров российского рынка по производству кровельных и гидроизоляционных материалов, производители фармацевтической продукции и медоборудования, в том числе препаратов для лечения онкологических и гематологических заболеваний и оборудования для физиотерапии, а также производители бытовой химии и другие компании.
"Мы рады видеть, что в Рязанской области активные компании при поддержке региона не только не останавливают экспорт, но открывают для себя новые рынки. Та продукция, которую мы видим сейчас на вашей выставке, очень конкурентоспособная и имеет все шансы завоевать международное признание в еще большем количестве стран. А Российский экспортный центр готов помогать компаниям в синергии с руководством региона всеми имеющимися у нас инструментами", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
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