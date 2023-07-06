https://ria.ru/20230706/dtp-1882564228.html

Глава ГИБДД заявил о всплеске ДТП в России

Глава ГИБДД заявил о всплеске ДТП в России - РИА Новости, 06.07.2023

Глава ГИБДД заявил о всплеске ДТП в России

Текущий год ознаменовался в России всплеском дорожной аварийности, что можно объяснить изменением логистических потоков, заявил глава федеральной... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:24

2023-07-06T13:24

2023-07-06T13:25

общество

россия

михаил черников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102853/38/1028533802_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_8dc4a6945921f8f042dc257f1184747d.jpg

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Текущий год ознаменовался в России всплеском дорожной аварийности, что можно объяснить изменением логистических потоков, заявил глава федеральной Госавтоинспекции Михаил Черников. "К сожалению, 23-й год ознаменовался каким-то всплеском дорожно-транспортных происшествий. Прежде всего мы это относим к тому, что, конечно, изменилась логистика", – сказал Черников на пресс-конференции. Как уточняется в раздаточных материалах к мероприятию, за первые пять месяцев года в России зафиксирован рост числа аварий с пострадавшими на 5,2% год к году. Также чуть более чем на 3% возросло число погибших. "Остается также актуальной проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Если мы практически за последние 10 лет имели динамику снижения, то в этом году у нас очень много ДТП происходит с детьми, которых перевозят взрослые", – добавил Черников.

https://ria.ru/20230630/statistika-1881413962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил черников