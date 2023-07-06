https://ria.ru/20230706/dtp-1882564228.html
Глава ГИБДД заявил о всплеске ДТП в России
Глава ГИБДД заявил о всплеске ДТП в России - РИА Новости, 06.07.2023
Глава ГИБДД заявил о всплеске ДТП в России
Текущий год ознаменовался в России всплеском дорожной аварийности, что можно объяснить изменением логистических потоков, заявил глава федеральной... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:24
2023-07-06T13:24
2023-07-06T13:25
общество
россия
михаил черников
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Текущий год ознаменовался в России всплеском дорожной аварийности, что можно объяснить изменением логистических потоков, заявил глава федеральной Госавтоинспекции Михаил Черников. "К сожалению, 23-й год ознаменовался каким-то всплеском дорожно-транспортных происшествий. Прежде всего мы это относим к тому, что, конечно, изменилась логистика", – сказал Черников на пресс-конференции. Как уточняется в раздаточных материалах к мероприятию, за первые пять месяцев года в России зафиксирован рост числа аварий с пострадавшими на 5,2% год к году. Также чуть более чем на 3% возросло число погибших. "Остается также актуальной проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Если мы практически за последние 10 лет имели динамику снижения, то в этом году у нас очень много ДТП происходит с детьми, которых перевозят взрослые", – добавил Черников.
https://ria.ru/20230630/statistika-1881413962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил черников
Общество, Россия, Михаил Черников
Глава ГИБДД заявил о всплеске ДТП в России
Глава ГИБДД Черников: в России произошел всплеск ДТП из-за изменения логистики
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Текущий год ознаменовался в России всплеском дорожной аварийности, что можно объяснить изменением логистических потоков, заявил глава федеральной Госавтоинспекции Михаил Черников.
"К сожалению, 23-й год ознаменовался каким-то всплеском дорожно-транспортных происшествий. Прежде всего мы это относим к тому, что, конечно, изменилась логистика", – сказал Черников
на пресс-конференции.
Как уточняется в раздаточных материалах к мероприятию, за первые пять месяцев года в России зафиксирован рост числа аварий с пострадавшими на 5,2% год к году. Также чуть более чем на 3% возросло число погибших.
"Остается также актуальной проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Если мы практически за последние 10 лет имели динамику снижения, то в этом году у нас очень много ДТП происходит с детьми, которых перевозят взрослые", – добавил Черников.
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