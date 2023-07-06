https://ria.ru/20230706/drony-1882670801.html

Тегеран отверг обвинения в применении иранских дронов на Украине

Тегеран отверг обвинения в применении иранских дронов на Украине - РИА Новости, 06.07.2023

Тегеран отверг обвинения в применении иранских дронов на Украине

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совбеза категорически отверг обвинения Киева в применении иранских БПЛА на Украине. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T19:28

2023-07-06T19:28

2023-07-06T20:27

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ООН, 6 июл - РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совбеза категорически отверг обвинения Киева в применении иранских БПЛА на Украине."Мы однозначно отвергаем безосновательные обвинения, озвученные Украиной", - сказал Иравани.В четверг прошло заседание СБ ООН, посвященное исполнению резолюции 2231, закрепившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Страны Запада, а также представитель Украины не в первый раз обвинили РФ якобы в применении иранских БПЛА на Украине, что, по мнению Запада, является якобы нарушением резолюции 2231."Мы сохраняли непредвзятую позицию по конфликту на Украине. Мы терпеливо ждали предполагаемых доказательств (якобы применения Россией иранских БПЛА на Украине – ред.) от Украины после предварительной встречи между иранскими и украинскими экспертами", - отметил иранский постпред.Он назвал неконструктивным, непрофессиональным и вводящим в заблуждение "использование так называемых документов, бессвязных фото и сомнительной информации из открытых источников, а также злоупотребление процедурами ООН с целью представить это как свидетельства якобы нарушения" резолюции 2231. В подобных непрофессиональных шагах он обвинил представителей Украины и председательствовавшей сегодня Великобритании.Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине, делая акцент на том, что такая передача является нарушением резолюции 2231 (закрепившей создание СВПД). Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Постпред Ирана при ООН называл такие обвинения беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия в резолюции 2231, прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции.Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.

https://ria.ru/20230329/postavki-1861542782.html

https://ria.ru/20230517/raisi-1872336318.html

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иран, украина, оон, в мире, тегеран (город), россия