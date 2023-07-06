https://ria.ru/20230706/drg-1882587132.html
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, сообщило... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:28
2023-07-06T14:28
2023-07-06T14:28
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881942051_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_c6822c1afc2c76ae0c6e5b135e043edf.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, сообщило Минобороны РФ. "Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении. Уточняется, что на купянском направлении подразделения, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки войск отразили атаку украинских военных в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Также нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. "В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881942051_627:272:2993:2047_1920x0_80_0_0_5bf9998eb48609c21f09ce884db42bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 40 солдат ВСУ, включая ДРГ на Купянском направлении