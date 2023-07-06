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Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/drg-1882587132.html
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, сообщило... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:28
2023-07-06T14:28
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, сообщило Минобороны РФ. "Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении. Уточняется, что на купянском направлении подразделения, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки войск отразили атаку украинских военных в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Также нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. "В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 40 солдат ВСУ, включая ДРГ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, сообщило Минобороны РФ.
"Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на купянском направлении подразделения, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки войск отразили атаку украинских военных в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.
Также нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР.
"В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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