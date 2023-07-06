https://ria.ru/20230706/drg-1882587132.html

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.07.2023

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, сообщило... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:28

2023-07-06T14:28

2023-07-06T14:28

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили за сутки на купянском направлении до 40 украинских солдат, в том числе одну диверсионно-разведывательную группу, сообщило Минобороны РФ. "Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении. Уточняется, что на купянском направлении подразделения, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия "Западной" группировки войск отразили атаку украинских военных в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Также нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое в Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. "В районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

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россия, луганская народная республика, харьковская область