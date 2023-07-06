https://ria.ru/20230706/dorogi-1882676984.html
В Ярославской области отремонтируют около 230 километров местных дорог
В Ярославской области отремонтируют около 230 километров местных дорог - РИА Новости, 06.07.2023
В Ярославской области отремонтируют около 230 километров местных дорог
Порядка 230 километров муниципальных дорог отремонтируют в Ярославской области в 2023 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:06
2023-07-06T20:06
2023-07-06T20:06
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Порядка 230 километров муниципальных дорог отремонтируют в Ярославской области в 2023 году, сообщает правительство региона. По данным областного правительства, ремонт затронет 520 улиц, в том числе 157 проездов к соцучреждениям, общей протяженностью более 230 километров. Правительство региона приводит цифры для сравнения: в 2022 году было сделано 170 километров муниципальных дорог. "Особое внимание уделяем в этом году ремонту муниципальных дорог в наших городах и поселках. Средства на них зачастую выделялись по остаточному принципу и в небольшом объеме - в приоритете были региональные трассы, поэтому муниципальные дороги очень запущены. Чтобы наверстать, выделяем на их ремонт из бюджета 2023 года беспрецедентную сумму - 6,4 миллиарда рублей. Это на 2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева. По словам губернатора, часть улиц будет ремонтироваться опережающими темпами за счет средств 2024 года. На эти цели предусмотрено 5,5 миллиарда рублей. Сообщается, что наибольшее количество средств от правительства области получит Ярославль: порядка 2,4 миллиарда рублей из денежных средств 2023 года и столько же - из средств 2024 года. "Объем работ предстоит большой, и результаты во многом будут зависеть от глав муниципалитетов: нужно вовремя запроектировать, пройти экспертизы, провести торги по выбору подрядчиков, чтобы завершить работы в высокий сезон, при этом не доставив больших неудобств в передвижении жителям", - отметил Евраев.
https://ria.ru/20230705/dolgostroy-1882470158.html
https://ria.ru/20230630/shakhmaty-1881505167.html
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ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
В Ярославской области отремонтируют около 230 километров местных дорог
В Ярославской области в 2023 году отремонтируют около 230 километров местных дорог
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Порядка 230 километров муниципальных дорог отремонтируют в Ярославской области в 2023 году, сообщает правительство региона.
По данным областного правительства, ремонт затронет 520 улиц, в том числе 157 проездов к соцучреждениям, общей протяженностью более 230 километров. Правительство региона приводит цифры для сравнения: в 2022 году было сделано 170 километров муниципальных дорог.
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"Особое внимание уделяем в этом году ремонту муниципальных дорог в наших городах и поселках. Средства на них зачастую выделялись по остаточному принципу и в небольшом объеме - в приоритете были региональные трассы, поэтому муниципальные дороги очень запущены. Чтобы наверстать, выделяем на их ремонт из бюджета 2023 года беспрецедентную сумму - 6,4 миллиарда рублей. Это на 2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году", - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора Михаила Евраева.
По словам губернатора, часть улиц будет ремонтироваться опережающими темпами за счет средств 2024 года. На эти цели предусмотрено 5,5 миллиарда рублей.
Сообщается, что наибольшее количество средств от правительства области получит Ярославль
: порядка 2,4 миллиарда рублей из денежных средств 2023 года и столько же - из средств 2024 года.
"Объем работ предстоит большой, и результаты во многом будут зависеть от глав муниципалитетов: нужно вовремя запроектировать, пройти экспертизы, провести торги по выбору подрядчиков, чтобы завершить работы в высокий сезон, при этом не доставив больших неудобств в передвижении жителям", - отметил Евраев.
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