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Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 06.07.2023 (обновлено: 20:27 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/donetsk-1882674573.html
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 06.07.2023
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до трех, среди раненых - маленькая девочка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:49
2023-07-06T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до трех, среди раненых - маленькая девочка, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля по состоянию на 19.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по площади Победы, 13, ранен ребенок - девочка 2019 года рождения; по площади Победы, 12, ранен мужчина 1982 года рождения; по улице Алябьева, 10, ранен мужчина 1962 года рождения", - рассказали в представительстве. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882507032.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех

В ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до трех, среди раненых - маленькая девочка, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля по состоянию на 19.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по площади Победы, 13, ранен ребенок - девочка 2019 года рождения; по площади Победы, 12, ранен мужчина 1982 года рождения; по улице Алябьева, 10, ранен мужчина 1962 года рождения", - рассказали в представительстве.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.07.2023
Вчера, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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