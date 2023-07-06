https://ria.ru/20230706/donetsk-1882674573.html
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 06.07.2023
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до трех, среди раненых - маленькая девочка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:49
2023-07-06T19:49
2023-07-06T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до трех, среди раненых - маленькая девочка, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля по состоянию на 19.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по площади Победы, 13, ранен ребенок - девочка 2019 года рождения; по площади Победы, 12, ранен мужчина 1982 года рождения; по улице Алябьева, 10, ранен мужчина 1962 года рождения", - рассказали в представительстве. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882507032.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех
В ДНР сообщили, что число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех