https://ria.ru/20230706/donetsk-1882674573.html

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 06.07.2023

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до трех

Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до трех, среди раненых - маленькая девочка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T19:49

2023-07-06T19:49

2023-07-06T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до трех, среди раненых - маленькая девочка, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июля по состоянию на 19.00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): по площади Победы, 13, ранен ребенок - девочка 2019 года рождения; по площади Победы, 12, ранен мужчина 1982 года рождения; по улице Алябьева, 10, ранен мужчина 1962 года рождения", - рассказали в представительстве. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882507032.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины