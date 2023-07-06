https://ria.ru/20230706/donetsk-1882661818.html

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 06.07.2023

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух

Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, написал мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:44

2023-07-06T18:44

2023-07-06T18:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, написал мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на площади Победы ранены два человека", - сообщил Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882507032.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины