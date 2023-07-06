https://ria.ru/20230706/donetsk-1882661818.html
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 06.07.2023
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, написал мэр административного центра ДНР... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:44
2023-07-06T18:44
2023-07-06T18:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск увеличилось до двух, написал мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на площади Победы ранены два человека", - сообщил Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230706/spetsoperatsiya-1882507032.html
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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка возросло до двух
Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что число пострадавших при обстреле города возросло до двух