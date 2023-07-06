https://ria.ru/20230706/donetsk-1882593310.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.07.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:50

2023-07-06T14:50

2023-07-06T14:50

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

макеевка

куйбышевский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.25 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что мирный житель ранен при подрыве мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882518352.html

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html

донецк

макеевка

куйбышевский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, сцкк, нато, макеевка, куйбышевский район, происшествия