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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/donetsk-1882593310.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:50
2023-07-06T14:50
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
макеевка
куйбышевский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.25 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что мирный житель ранен при подрыве мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882518352.html
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донецк
макеевка
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донецк, сцкк, нато, макеевка, куйбышевский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Макеевка, Куйбышевский район, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 19 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.25 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.35 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.10 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Вчера, 10:02
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что мирный житель ранен при подрыве мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 01:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОМакеевкаКуйбышевский районПроисшествия
 
 
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