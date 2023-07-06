https://ria.ru/20230706/domodedovo-1882570380.html
"Домодедово" планирует стать крупнейшим в Восточной Европе терминалом
"Домодедово" планирует стать крупнейшим в Восточной Европе терминалом - РИА Новости, 06.07.2023
"Домодедово" планирует стать крупнейшим в Восточной Европе терминалом
Московский аэропорт "Домодедово" открыл новый сегмент крупнейшего в Восточной Европе пассажирского терминала под одной крышей - Т2, обслуживание рейсов в новом... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:26
2023-07-06T18:26
2023-07-06T18:26
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
домодедово (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882580098_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_07298885d5ced7cc5f78412065e32f9e.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" открыл новый сегмент крупнейшего в Восточной Европе пассажирского терминала под одной крышей - Т2, обслуживание рейсов в новом сегменте планируется начать 11 июля, сообщил журналистам руководитель строительного проекта Т2 Александр Бойко. "Обслуживание рейсов начнется в ближайшие дни. Планируем на 11 число (июля – ред.)", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Согласно презентации аэропорта, терминал стал крупнейшим в Восточной Европе единым терминалом под одной крышей. Объем инвестиций в новый сегмент составил 42 миллиарда рублей. Он также рассказал о стадиях готовности инфраструктуры терминала. "Существующая полоса (рядом с Т-1 – ред.) у нас действует и будет обслуживать новый пассажирский терминал. Новая полоса (рядом с Т2 - ред.) еще в стадии сдачи. Перроны вокруг Т2 полностью готовы. И вся инфраструктура, необходимая для обслуживания международных рейсов из Т2, готова и введена в эксплуатацию", - сказал Бойко. "У нас здесь 22 выхода на посадку", - уточнил он. В декабре прошлого года из нового сегмента был совершен тестовый рейс. Площадь Т2 превышает 240 тысяч квадратных метров. С его открытием общая площадь единого пассажирского терминала "Домодедово" увеличена до 500 тысяч квадратных метров. Совокупная пропускная способность обоих сегментов — 60 миллионов пассажиров в год. Аэропорт сообщал, что реализация проекта Т2 сделает "Домодедово" одним из крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных в концепции under one roof (единый терминал под одной крышей). Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта.
https://ria.ru/20221125/domodedovo-1834272099.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882580098_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_34ea6793619d47e18ec0e61c95847b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, домодедово (аэропорт)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Домодедово (аэропорт)
"Домодедово" планирует стать крупнейшим в Восточной Европе терминалом
"Домодедово" станет крупнейшим в Восточной Европе терминалом под одной крышей
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" открыл новый сегмент крупнейшего в Восточной Европе пассажирского терминала под одной крышей - Т2, обслуживание рейсов в новом сегменте планируется начать 11 июля, сообщил журналистам руководитель строительного проекта Т2 Александр Бойко.
"Обслуживание рейсов начнется в ближайшие дни. Планируем на 11 число (июля – ред.)", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Согласно презентации аэропорта, терминал стал крупнейшим в Восточной Европе единым терминалом под одной крышей. Объем инвестиций в новый сегмент составил 42 миллиарда рублей.
Сотрудник аэропорта на самокате возле входа в комнату матери и ребенка нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
1 из 4
Зона ожидания нового сегмента пассажирского терминала Т2
2 из 4
Интерьер бизнес-зала "Горизонт" в новом сегменте пассажирского терминала Т2
3 из 4
Интерьер нового сегмента пассажирского терминала аэропорта Домодедово
4 из 4
Сотрудник аэропорта на самокате возле входа в комнату матери и ребенка нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
1 из 4
Зона ожидания нового сегмента пассажирского терминала Т2
2 из 4
Интерьер бизнес-зала "Горизонт" в новом сегменте пассажирского терминала Т2
3 из 4
Интерьер нового сегмента пассажирского терминала аэропорта Домодедово
4 из 4
Он также рассказал о стадиях готовности инфраструктуры терминала. "Существующая полоса (рядом с Т-1 – ред.) у нас действует и будет обслуживать новый пассажирский терминал. Новая полоса (рядом с Т2 - ред.) еще в стадии сдачи. Перроны вокруг Т2 полностью готовы. И вся инфраструктура, необходимая для обслуживания международных рейсов из Т2, готова и введена в эксплуатацию", - сказал Бойко. "У нас здесь 22 выхода на посадку", - уточнил он.
В декабре прошлого года из нового сегмента был совершен тестовый рейс.
Табло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
1 из 3
Рабочий во время подготовки к открытию нового сегмента пассажирского терминала
2 из 3
Зона Duty Free в новом сегменте пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
3 из 3
Табло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
1 из 3
Рабочий во время подготовки к открытию нового сегмента пассажирского терминала
2 из 3
Зона Duty Free в новом сегменте пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
3 из 3
Площадь Т2 превышает 240 тысяч квадратных метров. С его открытием общая площадь единого пассажирского терминала "Домодедово" увеличена до 500 тысяч квадратных метров. Совокупная пропускная способность обоих сегментов — 60 миллионов пассажиров в год.
Аэропорт сообщал, что реализация проекта Т2 сделает "Домодедово" одним из крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных в концепции under one roof (единый терминал под одной крышей). Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта.
В аэропорту Домодедово появится смотровая площадка на крыше