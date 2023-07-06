https://ria.ru/20230706/domodedovo-1882570380.html

"Домодедово" планирует стать крупнейшим в Восточной Европе терминалом

"Домодедово" планирует стать крупнейшим в Восточной Европе терминалом - РИА Новости, 06.07.2023

"Домодедово" планирует стать крупнейшим в Восточной Европе терминалом

Московский аэропорт "Домодедово" открыл новый сегмент крупнейшего в Восточной Европе пассажирского терминала под одной крышей - Т2, обслуживание рейсов в новом... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:26

2023-07-06T18:26

2023-07-06T18:26

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" открыл новый сегмент крупнейшего в Восточной Европе пассажирского терминала под одной крышей - Т2, обслуживание рейсов в новом сегменте планируется начать 11 июля, сообщил журналистам руководитель строительного проекта Т2 Александр Бойко. "Обслуживание рейсов начнется в ближайшие дни. Планируем на 11 число (июля – ред.)", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Согласно презентации аэропорта, терминал стал крупнейшим в Восточной Европе единым терминалом под одной крышей. Объем инвестиций в новый сегмент составил 42 миллиарда рублей. Он также рассказал о стадиях готовности инфраструктуры терминала. "Существующая полоса (рядом с Т-1 – ред.) у нас действует и будет обслуживать новый пассажирский терминал. Новая полоса (рядом с Т2 - ред.) еще в стадии сдачи. Перроны вокруг Т2 полностью готовы. И вся инфраструктура, необходимая для обслуживания международных рейсов из Т2, готова и введена в эксплуатацию", - сказал Бойко. "У нас здесь 22 выхода на посадку", - уточнил он. В декабре прошлого года из нового сегмента был совершен тестовый рейс. Площадь Т2 превышает 240 тысяч квадратных метров. С его открытием общая площадь единого пассажирского терминала "Домодедово" увеличена до 500 тысяч квадратных метров. Совокупная пропускная способность обоих сегментов — 60 миллионов пассажиров в год. Аэропорт сообщал, что реализация проекта Т2 сделает "Домодедово" одним из крупнейших единых терминалов в Европе, выполненных в концепции under one roof (единый терминал под одной крышей). Такой подход предполагает создание единого терминала для наиболее эффективного использования трансферного потенциала аэропорта.

https://ria.ru/20221125/domodedovo-1834272099.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, домодедово (аэропорт)