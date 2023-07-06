https://ria.ru/20230706/dokumenty-1882676225.html

СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах

СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах

Помощник бывшего президента США Дональда Трампа, проходящий с ним по делу о присвоении секретных документов, отказался признать себя виновным в суде города... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:02

2023-07-06T20:02

2023-07-06T20:02

в мире

сша

дональд трамп

федеральное бюро расследований сша

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флорида

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майк пенс

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Помощник бывшего президента США Дональда Трампа, проходящий с ним по делу о присвоении секретных документов, отказался признать себя виновным в суде города Майами, передает телеканал CNN. Ранее Трамп также отверг обвинения в неправомерном удержании материалов, вывезенных из Белого дома в его флоридскую резиденции Мар-а-Лаго. "Уолт Наута, помощник бывшего президента Дональда Трампа, отказался в четверг признать многочисленные пункты обвинения, связанные с неправомерным обращением с секретной документацией в Мар-а-Лаго", - сообщил CNN. Обоим фигурантам дела также инкриминируется создание препятствий для следствия. Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022 года проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов". Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения... подготовленный для него министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции". Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией. В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы. Экс-президент также периодически утверждает, что все найденные у него материалы он собственноручно рассекретил.

https://ria.ru/20230619/ssha-1879207001.html

https://ria.ru/20230613/tramp-1877913656.html

https://ria.ru/20230628/tramp-1880814795.html

сша

флорида

майами

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в мире, сша, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша, джо байден, флорида, майами, майк пенс