https://ria.ru/20230706/dokumenty-1882676225.html
СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах
СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах
Помощник бывшего президента США Дональда Трампа, проходящий с ним по делу о присвоении секретных документов, отказался признать себя виновным в суде города... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:02
2023-07-06T20:02
2023-07-06T20:02
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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Помощник бывшего президента США Дональда Трампа, проходящий с ним по делу о присвоении секретных документов, отказался признать себя виновным в суде города Майами, передает телеканал CNN. Ранее Трамп также отверг обвинения в неправомерном удержании материалов, вывезенных из Белого дома в его флоридскую резиденции Мар-а-Лаго. "Уолт Наута, помощник бывшего президента Дональда Трампа, отказался в четверг признать многочисленные пункты обвинения, связанные с неправомерным обращением с секретной документацией в Мар-а-Лаго", - сообщил CNN. Обоим фигурантам дела также инкриминируется создание препятствий для следствия. Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022 года проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов". Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения... подготовленный для него министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции". Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией. В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы. Экс-президент также периодически утверждает, что все найденные у него материалы он собственноручно рассекретил.
https://ria.ru/20230619/ssha-1879207001.html
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в мире, сша, дональд трамп, федеральное бюро расследований сша, джо байден, флорида, майами, майк пенс
В мире, США, Дональд Трамп, Федеральное бюро расследований США, Джо Байден, Флорида, Майами, Майк Пенс
СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах
СМИ: помощник Трампа отказался признать себя виновным по делу о секретных документах
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости.
Помощник бывшего президента США Дональда Трампа, проходящий с ним по делу о присвоении секретных документов, отказался признать себя виновным в суде города Майами, передает
телеканал CNN.
Ранее Трамп также отверг обвинения в неправомерном удержании материалов, вывезенных из Белого дома в его флоридскую резиденции Мар-а-Лаго.
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"Уолт Наута, помощник бывшего президента Дональда Трампа, отказался в четверг признать многочисленные пункты обвинения, связанные с неправомерным обращением с секретной документацией в Мар-а-Лаго", - сообщил CNN.
Обоим фигурантам дела также инкриминируется создание препятствий для следствия.
Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР
обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида
. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022 года проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".
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Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения... подготовленный для него министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции".
Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена
, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса
, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон
, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией.
В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы. Экс-президент также периодически утверждает, что все найденные у него материалы он собственноручно рассекретил.
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