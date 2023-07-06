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На Урале задержали заведующую детсада, который посещал погибший мальчик - РИА Новости, 06.07.2023
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12:38 06.07.2023 (обновлено: 13:43 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/detsad-1882551683.html
На Урале задержали заведующую детсада, который посещал погибший мальчик
На Урале задержали заведующую детсада, который посещал погибший мальчик - РИА Новости, 06.07.2023
На Урале задержали заведующую детсада, который посещал погибший мальчик
В Екатеринбурге задержали cотрудника детского сада и ведущего специалиста отдела опеки и попечительства в рамках расследования уголовного дела, возбужденного... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:38
2023-07-06T13:43
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали cотрудника детского сада и ведущего специалиста отдела опеки и попечительства в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после смерти шестилетнего мальчика, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.Сотрудницу управления социальной политики № 25, которая контролировала условия проживания погибшего в приемной семье, обвинили в халатности. Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.По данным СК, также задержана исполняющая обязанности заведующей детского сада, который посещал мальчик. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.Следствие полагает, что задержанные знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли другие меры согласно должностным инструкциям.Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге в конце июня. Его искали более полутора тысяч специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала это, продолжая получать ежемесячные выплаты на содержание и опекунство. Следователи отметили, что она систематически избивала ребенка. В отношении опекунши возбудили дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве. Суд арестовал женщину.
https://ria.ru/20230702/telo-1881777151.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале задержали заведующую детсада, который посещал погибший мальчик

В Екатеринбурге задержали двух сотрудников соцсферы после смерти шестилетнего мальчика

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник полиции России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали cотрудника детского сада и ведущего специалиста отдела опеки и попечительства в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после смерти шестилетнего мальчика, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.
Сотрудницу управления социальной политики № 25, которая контролировала условия проживания погибшего в приемной семье, обвинили в халатности. Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
В Оренбургской области нашли тело пропавшей девочки
2 июля, 19:15
По данным СК, также задержана исполняющая обязанности заведующей детского сада, который посещал мальчик. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Следствие полагает, что задержанные знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли другие меры согласно должностным инструкциям.
Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге в конце июня. Его искали более полутора тысяч специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже.
Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала это, продолжая получать ежемесячные выплаты на содержание и опекунство. Следователи отметили, что она систематически избивала ребенка. В отношении опекунши возбудили дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве. Суд арестовал женщину.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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