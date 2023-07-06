https://ria.ru/20230706/detsad-1882551683.html

На Урале задержали заведующую детсада, который посещал погибший мальчик

На Урале задержали заведующую детсада, который посещал погибший мальчик - РИА Новости, 06.07.2023

На Урале задержали заведующую детсада, который посещал погибший мальчик

В Екатеринбурге задержали cотрудника детского сада и ведущего специалиста отдела опеки и попечительства в рамках расследования уголовного дела, возбужденного... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:38

2023-07-06T12:38

2023-07-06T13:43

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали cотрудника детского сада и ведущего специалиста отдела опеки и попечительства в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после смерти шестилетнего мальчика, сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.Сотрудницу управления социальной политики № 25, которая контролировала условия проживания погибшего в приемной семье, обвинили в халатности. Ленинский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.По данным СК, также задержана исполняющая обязанности заведующей детского сада, который посещал мальчик. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.Следствие полагает, что задержанные знали о наличии телесных повреждений у ребенка, но не сообщили об этом в правоохранительные органы, а также не приняли другие меры согласно должностным инструкциям.Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге в конце июня. Его искали более полутора тысяч специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а его приемная мать скрывала это, продолжая получать ежемесячные выплаты на содержание и опекунство. Следователи отметили, что она систематически избивала ребенка. В отношении опекунши возбудили дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве. Суд арестовал женщину.

https://ria.ru/20230702/telo-1881777151.html

https://ria.ru/20230701/deti-1881639291.html

екатеринбург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)