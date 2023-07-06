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Лукашенко прокомментировал обвинения в воровстве украинских детей

Лукашенко прокомментировал обвинения в воровстве украинских детей - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко прокомментировал обвинения в воровстве украинских детей

Ни российское, ни белорусское государство не занимается воровством детей с территорий украинского конфликта – это инсинуации Запада, заявил президент Белоруссии РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:41

2023-07-06T12:41

2023-07-06T12:41

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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Ни российское, ни белорусское государство не занимается воровством детей с территорий украинского конфликта – это инсинуации Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Его слова цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь."Лукашенко в Гаагу… За что? - За то, что он ворует людей. Мы никого не крадем. Это просто варварство со стороны Запада. Что вы меня упрекаете, что я зову этих бедолаг, чтобы они отдохнули и подлечились?", - заявил Лукашенко. По его словам, Запад пытается представить мировой общественности Путина и Лукашенко некими варварами, которые воруют людей, детей и едят их. "Начали обвинять сначала Путина, что дети перемещались из Донбасса в Российскую Федерацию. Эти дети перемещались из районов боевых действий ради спасения, некоторые с родителями", - подчеркнул белорусский лидер.

https://ria.ru/20230206/feyki-1850138212.html

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Дарья Буймова

в мире, белоруссия, гаага, донбасс, александр лукашенко