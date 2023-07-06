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Лукашенко прокомментировал обвинения в воровстве украинских детей
Лукашенко прокомментировал обвинения в воровстве украинских детей - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко прокомментировал обвинения в воровстве украинских детей
Ни российское, ни белорусское государство не занимается воровством детей с территорий украинского конфликта – это инсинуации Запада, заявил президент Белоруссии РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:41
2023-07-06T12:41
2023-07-06T12:41
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Ни российское, ни белорусское государство не занимается воровством детей с территорий украинского конфликта – это инсинуации Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Его слова цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь."Лукашенко в Гаагу… За что? - За то, что он ворует людей. Мы никого не крадем. Это просто варварство со стороны Запада. Что вы меня упрекаете, что я зову этих бедолаг, чтобы они отдохнули и подлечились?", - заявил Лукашенко. По его словам, Запад пытается представить мировой общественности Путина и Лукашенко некими варварами, которые воруют людей, детей и едят их. "Начали обвинять сначала Путина, что дети перемещались из Донбасса в Российскую Федерацию. Эти дети перемещались из районов боевых действий ради спасения, некоторые с родителями", - подчеркнул белорусский лидер.
https://ria.ru/20230206/feyki-1850138212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, гаага, донбасс, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Гаага, Донбасс, Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал обвинения в воровстве украинских детей
Лукашенко назвал обвинения в воровстве детей с территорий конфликта инсинуациями Запада