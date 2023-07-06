https://ria.ru/20230706/chelyabinsk-1882579701.html

В Челябинске к сентябрю сдадут новое здание центра поддержки участников СВО

В Челябинске к сентябрю сдадут новое здание центра поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.07.2023

В Челябинске к сентябрю сдадут новое здание центра поддержки участников СВО

Строительство и отделочные работы нового здания в Челябинске, где разместятся Единый центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:09

2023-07-06T14:09

2023-07-06T14:09

челябинская область

общество

челябинск

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл – РИА Новости. Строительство и отделочные работы нового здания в Челябинске, где разместятся Единый центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции и филиал фонда "Защитники Отечества", завершится к началу сентября 2023 года, сообщил в четверг глава региона Алексей Текслер после его посещения. "Готовность высокая, строительно-монтажные работы завершаются. Со строителями обсудили все детали, чтобы здание со всем необходимым оборудованием заработало сразу в полномасштабном формате. Здесь нет мелочей, обсуждали в том числе мотивационно-патриотическое оформление, навигацию, отдельно проговорили вопросы укомплектования самым современным оборудованием", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера. Текслер подчеркнул, что объект уникальный, и поставил задачу максимально быстро завершить работы, в том числе по благоустройству, чтобы уже к началу сентября филиал госфонда и Центр поддержки участников СВО начали оказывать услуги в новом здании, уточняется в сообщении. "Очень важно: здесь будет находиться специальная зона для некоммерческих организаций. И мы максимально будем погружать в тему реабилитации, оказания помощи наши социально ориентированные некоммерческие организации. Уверен, что мы зададим такую планку даже для всей страны по работе с ветеранами СВО", - отметил глава региона. По данным пресс-службы, в новом центре участники СВО и члены их семей смогут получить полный комплекс услуг в режиме "одного окна", начиная от психологической и юридической поддержки до помощи в получении профобразования, трудоустройстве, помощь окажут юристы, психотерапевты, инструкторы ЛФК, специалисты по соцработе, психологи. Также здесь смогут воспользоваться услугами отделения МФЦ, тренажерным залом, обучиться уходу за родственниками, которые получили травмы в ходе СВО, воспользоваться пунктом проката технических средств реабилитации. На время занятости родителей в центре для их детей предусмотрена игровая зона под присмотром воспитателей. Кроме того, с начала года в регионе работает служба сопровождения и с 1 июня открыт филиал Госфонда "Защитники Отечества", завершается ремонт военного госпиталя, обновляется оборудование учреждения. По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, чуть больше месяца назад в Челябинской области начал работу филиал Госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". "За это время Фонд принял 472 обращения от 401 гражданина - 119 обращений уже решено, остальные находятся на контроле: социальные координаторы помогли составить запросы и обращения в различные ведомства и службы. Акцентирую внимание: координаторы поддерживают с каждым заявителем постоянный контакт до тех пор, пока вопрос не будет решен. Чаще всего в Фонд обращаются по поводу получения удостоверения ветерана боевых действий, денежных выплат, юридической помощи. Работа идет в штатном режиме: в Челябинской области гражданам оказывает помощь 31 соцкоординатор, но до конца года планируем расширить их численность до 120", - написала она в своем Telegram-канале. Руководитель челябинского филиала фонда Галина Гаврилова рассказала, что за первый месяц удалось сделать главное – создать работоспособную команду фонда, выстроить взаимоотношения с основными партнерами и организовать непрерывное обучение сотрудников, чтобы они могли оказывать быструю и профессиональную поддержку обратившимся. "Благодаря тесной связи с министерствами и ведомствами многие вопросы удается решить сразу: направить ребенка в лагерь, помочь в трудоустройстве членам семей бойцов или поступить в учебное заведение. А вот оформление документов требует больших сроков – от 3 до 6 месяцев, поэтому мы стараемся максимально ускорить их в "в ручном режиме", - цитирует пресс-служба фонда слова Гавриловой.

https://ria.ru/20230307/standart-1856301920.html

https://ria.ru/20230628/dorogi-1880859260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, челябинск, челябинская область, алексей текслер