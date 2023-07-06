https://ria.ru/20230706/chekhiya-1882684376.html
Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии
Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии
Владимир Зеленский в четверг подтвердил в своем телеграм-канале визит в Прагу, а также анонсировал переговоры с президентом Чехии Петром Павелом. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T21:11
2023-07-06T21:11
2023-07-06T21:12
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подтвердил в своем телеграм-канале визит в Прагу, а также анонсировал переговоры с президентом Чехии Петром Павелом. "Далее – Прага. Проведу предметные переговоры с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ", - сообщил Зеленский.Он добавил, что ключевыми темами на переговорах будут оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля. Визит Зеленского в Прагу и его переговоры с главой государства подтвердила пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржегакова. "Владимир Зеленский посетит в четверг Чехию. Состоятся его переговоры с президентом Петром Павелом", - сказала Ржегакова. По данным сайта Novinky, с 15.00 (16.00 мск) четверга уже был закрыт для общественности Пражский град, позднее была усилена охрана пражского аэропорта имени Вацлава Гавела, в том числе здесь были размещены снайперы. Чешский премьер Петр Фиала посетил Киев вместе с коллегами из Польши и Словении уже в марте 2022 года. Павел побывал в Киеве, а также на востоке Украины в апреле этого года, вскоре после избрания на президентский пост в республике. Чехия является одним из самых активных поставщиков военной технике Украине и, как на минувшей неделе заявил Фиала, намерена продолжать эту помощь. Кроме того, чешские лидеры на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля намерены активно поддержать намерение Украины вступить в ряды альянса.
https://ria.ru/20230704/nato-1882197457.html
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в мире, чехия, украина, владимир зеленский, нато, петр павел, петр фиала
В мире, Чехия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Петр Павел, Петр Фиала
Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии
Зеленский анонсировал переговоры с президентом Чехии Петром Павелом в Праге