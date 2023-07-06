https://ria.ru/20230706/byudzhet-1882615853.html

Клепиков: бюджет Белгородской области скорректирован с учетом обстановки

Клепиков: бюджет Белгородской области скорректирован с учетом обстановки - РИА Новости, 06.07.2023

Клепиков: бюджет Белгородской области скорректирован с учетом обстановки

Депутаты областной думы внесли изменения в закон о бюджете Белгородской области, учитывая текущую ситуацию в регионе, заявил председатель облдумы Юрий Клепиков. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:03

2023-07-06T16:03

2023-07-06T16:26

белгородская область

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Депутаты областной думы внесли изменения в закон о бюджете Белгородской области, учитывая текущую ситуацию в регионе, заявил председатель облдумы Юрий Клепиков. "На 33-м заседании облдумы внесли с коллегами изменения в закон о бюджете Белгородской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. В первую очередь, корректировки главного финансового документа связаны с оперативной обстановкой в регионе", - написал Клепиков в своем телеграм-канале. Как сообщил спикер, в этом году доходы бюджета увеличились на 7,8 миллиарда рублей. Рост областного бюджета будет происходить благодаря увеличению налоговых и неналоговых доходов, целевых средств из федерального бюджета и дотаций на сбалансированность бюджета из федерального бюджета. Расходы также увеличатся в 2023 году на 7,7 млрд рублей, из которых 6,5 млрд рублей будут предоставлены из федеральной казны, а 1,2 млрд рублей - из областного бюджета. Также часть средств дополнительного финансирования из федерального бюджета будет направлена на различные программы и проекты для поддержки бизнеса и сельского хозяйства. "Огромное значение имеет для нас поддержка из федерального центра. Весной средства поступили на приобретение жилья для белгородцев, чьи дома были разрушены, сейчас помощь пришла на единоразовые выплаты для жителей Шебекинского и Грайворонского округов, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ", - отметил Юрий Николаевич. Спикер добавил, что в 2023 году было решено увеличить объём резервного фонда региона на 655 миллионов рублей, и его размер составит 3,3 миллиарда рублей. Учитывая все эти изменения, доходы бюджета в этом году составляют 146 миллиардов рублей, расходы – около 170 миллиардов рублей, дефицит в размере 23,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230706/obuchenie-1882545826.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область