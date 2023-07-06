https://ria.ru/20230706/buduschee-1882575641.html

Лукашенко назвал Россию будущим планеты

Лукашенко назвал Россию будущим планеты - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко назвал Россию будущим планеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты, заявил, что ей нужно активнее демонстрировать себя, а также высказался за необходимость... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:00

2023-07-06T14:00

2023-07-06T14:00

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

евразийский экономический союз

шос

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты, заявил, что ей нужно активнее демонстрировать себя, а также высказался за необходимость консолидации постсоветского пространства. "Россия - это будущее планеты. Все ресурсы здесь", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik Беларусь. Он напомнил, что недавно на конференции в Москве сказал в адрес президента России Владимира Путина, что России надо активнее демонстрировать себя, и хотя постсоветское пространство и разное, его еще можно консолидировать. Лукашенко отметил, что в стране есть многие прорывные технологии в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции и у Белоруссии.

https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, шос, брикс