Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал Россию будущим планеты - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/buduschee-1882575641.html
Лукашенко назвал Россию будущим планеты
Лукашенко назвал Россию будущим планеты - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко назвал Россию будущим планеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты, заявил, что ей нужно активнее демонстрировать себя, а также высказался за необходимость... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:00
2023-07-06T14:00
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
евразийский экономический союз
шос
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты, заявил, что ей нужно активнее демонстрировать себя, а также высказался за необходимость консолидации постсоветского пространства. "Россия - это будущее планеты. Все ресурсы здесь", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik Беларусь. Он напомнил, что недавно на конференции в Москве сказал в адрес президента России Владимира Путина, что России надо активнее демонстрировать себя, и хотя постсоветское пространство и разное, его еще можно консолидировать. Лукашенко отметил, что в стране есть многие прорывные технологии в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции и у Белоруссии.
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, шос, брикс
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС
Лукашенко назвал Россию будущим планеты

Лукашенко назвал Россию будущим планеты из-за наличия ресурсов и прорывных технологий

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты, заявил, что ей нужно активнее демонстрировать себя, а также высказался за необходимость консолидации постсоветского пространства.
"Россия - это будущее планеты. Все ресурсы здесь", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik Беларусь.
Он напомнил, что недавно на конференции в Москве сказал в адрес президента России Владимира Путина, что России надо активнее демонстрировать себя, и хотя постсоветское пространство и разное, его еще можно консолидировать.
Лукашенко отметил, что в стране есть многие прорывные технологии в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции и у Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Лукашенко заявил, что Белоруссии без России "была бы хана"
27 июня, 18:27
 
РоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЕвразийский экономический союзШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала