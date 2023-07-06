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Лукашенко назвал Россию будущим планеты
Лукашенко назвал Россию будущим планеты - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко назвал Россию будущим планеты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты, заявил, что ей нужно активнее демонстрировать себя, а также высказался за необходимость... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:00
2023-07-06T14:00
2023-07-06T14:00
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МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию будущим планеты, заявил, что ей нужно активнее демонстрировать себя, а также высказался за необходимость консолидации постсоветского пространства. "Россия - это будущее планеты. Все ресурсы здесь", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik Беларусь. Он напомнил, что недавно на конференции в Москве сказал в адрес президента России Владимира Путина, что России надо активнее демонстрировать себя, и хотя постсоветское пространство и разное, его еще можно консолидировать. Лукашенко отметил, что в стране есть многие прорывные технологии в различных сферах, а по многим направлениям есть компетенции и у Белоруссии.
https://ria.ru/20230627/belorussiya-1880770332.html
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, евразийский экономический союз, шос, брикс
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС
Лукашенко назвал Россию будущим планеты
Лукашенко назвал Россию будущим планеты из-за наличия ресурсов и прорывных технологий