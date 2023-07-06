https://ria.ru/20230706/bronezhilet-1882505591.html

Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег"

Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" - РИА Новости, 06.07.2023

Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег"

Ростех впервые покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии "День передовых технологий-2023", сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:07

2023-07-06T09:07

2023-07-06T09:07

безопасность

ростех

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ростех впервые покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии "День передовых технологий-2023", сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе корпорации. "Бронежилет "Оберег" прошел необходимые испытания и получил сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – .338 Lapua Magnum. Высокие защитные свойства амуниции, ее вес и эргономика – отличительные особенности "Оберега", который уже прошел проверку боем в зоне СВО", – приводят в пресс-службе слова замгендиректора "Ростеха" Александра Назарова. По его словам, мощности тульской "Октавы" (холдинга "РТ-Капитал" Ростеха), где создали "Оберег", позволяют выпускать до 2 тысяч изделий в месяц, а в будущем планируется увеличить объемы производства. В линейку "Оберега" входят несколько модификаций: с металлической плитой класса защиты Бр 4, выдерживающей попадание автоматных патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, и с керамической повышенного класса защиты Бр 5, которая спасает от бронебойных патронов калибра 7,62*54 (Б-32). Также есть дополнительная плечевая защита, защита шеи и паха. Пластины прикрывают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность. Элементы "Оберега" изготовлены из непромокаемой ткани, все секции по кругу имеют противоосколочные слои из арамидных материалов во влагозащитных чехлах. "Центральным экспонатом станет снаряжение повышенного – Бр 5 – класса защиты, оснащенное керамическими плитами и противоосколочным обвесом. Такая амуниция выдерживает попадание бронебойных снайперских боеприпасов, при этом отличается небольшим весом и не сковывает движений", - уточнили в Ростехе. Кроме того, в снаряжении предусмотрен тактический пятиточечник площадью 36 дм², подсумки открытого и закрытого типа для боекомплекта и другого снаряжения. Масса комплекта – 11,7 кг, вес равномерно распределен для умеренной нагрузки позвоночника. Бронежилет сохраняет свои качества в экстремальных условиях, в воде и при температурном режиме от – 40°C до + 40°C. Выставка "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства-2023" пройдет в ЦВК "Экспоцентр" с 7 по 8 июля.

https://ria.ru/20230627/rostekh-1880609455.html

https://ria.ru/20230703/vintovka-1881802640.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ростех, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)