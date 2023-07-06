https://ria.ru/20230706/bronezhilet-1882505591.html
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег"
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" - РИА Новости, 06.07.2023
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег"
Ростех впервые покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии "День передовых технологий-2023", сообщили РИА Новости в четверг в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:07
2023-07-06T09:07
2023-07-06T09:07
безопасность
ростех
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ростех впервые покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии "День передовых технологий-2023", сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе корпорации. "Бронежилет "Оберег" прошел необходимые испытания и получил сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – .338 Lapua Magnum. Высокие защитные свойства амуниции, ее вес и эргономика – отличительные особенности "Оберега", который уже прошел проверку боем в зоне СВО", – приводят в пресс-службе слова замгендиректора "Ростеха" Александра Назарова. По его словам, мощности тульской "Октавы" (холдинга "РТ-Капитал" Ростеха), где создали "Оберег", позволяют выпускать до 2 тысяч изделий в месяц, а в будущем планируется увеличить объемы производства. В линейку "Оберега" входят несколько модификаций: с металлической плитой класса защиты Бр 4, выдерживающей попадание автоматных патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, и с керамической повышенного класса защиты Бр 5, которая спасает от бронебойных патронов калибра 7,62*54 (Б-32). Также есть дополнительная плечевая защита, защита шеи и паха. Пластины прикрывают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность. Элементы "Оберега" изготовлены из непромокаемой ткани, все секции по кругу имеют противоосколочные слои из арамидных материалов во влагозащитных чехлах. "Центральным экспонатом станет снаряжение повышенного – Бр 5 – класса защиты, оснащенное керамическими плитами и противоосколочным обвесом. Такая амуниция выдерживает попадание бронебойных снайперских боеприпасов, при этом отличается небольшим весом и не сковывает движений", - уточнили в Ростехе. Кроме того, в снаряжении предусмотрен тактический пятиточечник площадью 36 дм², подсумки открытого и закрытого типа для боекомплекта и другого снаряжения. Масса комплекта – 11,7 кг, вес равномерно распределен для умеренной нагрузки позвоночника. Бронежилет сохраняет свои качества в экстремальных условиях, в воде и при температурном режиме от – 40°C до + 40°C. Выставка "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства-2023" пройдет в ЦВК "Экспоцентр" с 7 по 8 июля.
https://ria.ru/20230627/rostekh-1880609455.html
https://ria.ru/20230703/vintovka-1881802640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Ростех, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег"
Ростех впервые представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для росгвардейцев
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ростех впервые покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии "День передовых технологий-2023", сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе корпорации.
"Бронежилет "Оберег" прошел необходимые испытания и получил сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – .338 Lapua Magnum. Высокие защитные свойства амуниции, ее вес и эргономика – отличительные особенности "Оберега", который уже прошел проверку боем в зоне СВО", – приводят в пресс-службе слова замгендиректора "Ростеха"
Александра Назарова.
По его словам, мощности тульской "Октавы" (холдинга "РТ-Капитал" Ростеха), где создали "Оберег", позволяют выпускать до 2 тысяч изделий в месяц, а в будущем планируется увеличить объемы производства.
В линейку "Оберега" входят несколько модификаций: с металлической плитой класса защиты Бр 4, выдерживающей попадание автоматных патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, и с керамической повышенного класса защиты Бр 5, которая спасает от бронебойных патронов калибра 7,62*54 (Б-32). Также есть дополнительная плечевая защита, защита шеи и паха. Пластины прикрывают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность. Элементы "Оберега" изготовлены из непромокаемой ткани, все секции по кругу имеют противоосколочные слои из арамидных материалов во влагозащитных чехлах.
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"Центральным экспонатом станет снаряжение повышенного – Бр 5 – класса защиты, оснащенное керамическими плитами и противоосколочным обвесом. Такая амуниция выдерживает попадание бронебойных снайперских боеприпасов, при этом отличается небольшим весом и не сковывает движений", - уточнили в Ростехе.
Кроме того, в снаряжении предусмотрен тактический пятиточечник площадью 36 дм², подсумки открытого и закрытого типа для боекомплекта и другого снаряжения. Масса комплекта – 11,7 кг, вес равномерно распределен для умеренной нагрузки позвоночника. Бронежилет сохраняет свои качества в экстремальных условиях, в воде и при температурном режиме от – 40°C до + 40°C.
Выставка "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства-2023" пройдет в ЦВК "Экспоцентр" с 7 по 8 июля.
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