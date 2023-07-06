https://ria.ru/20230706/britaniya-1882637725.html

В Британии автомобиль въехал в здание начальной школы

В Британии автомобиль въехал в здание начальной школы - РИА Новости, 06.07.2023

В Британии автомобиль въехал в здание начальной школы

Девочка погибла после того, как автомобиль въехал в здание начальной школы в пригороде Лондона Уимблдоне, сообщает полиция британской столицы на своем сайте. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:10

2023-07-06T17:10

2023-07-06T17:10

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Девочка погибла после того, как автомобиль въехал в здание начальной школы в пригороде Лондона Уимблдоне, сообщает полиция британской столицы на своем сайте. Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в здание начальной школы в Уимблдоне в Великобритании. Полиция заявляла, что по меньшей мере девять человек пострадали. Правоохранители при этом подчеркивали, что не считают инцидент терактом, его расследование продолжается. "Мы можем подтвердить, что, к сожалению, ребенок погиб в результате инцидента, когда автомобиль въехал в здание школы в Уимблдоне", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что водитель автомобиля, женщина в возрасте около 40 лет, была задержана.

https://ria.ru/20230704/naezd-1882147219.html

https://ria.ru/20230424/ierusalim-1867401770.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, великобритания