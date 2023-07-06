https://ria.ru/20230706/bolgariya-1882666810.html

Зеленский посетовал на отказ Болгарии предоставить вооружение

Зеленский посетовал на отказ Болгарии предоставить вооружение - РИА Новости, 06.07.2023

Зеленский посетовал на отказ Болгарии предоставить вооружение

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T19:02

2023-07-06T19:02

2023-07-06T19:02

специальная военная операция на украине

украина

болгария

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. "Я сегодня разговаривал с президентом, он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи, он считает – "нет" - это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю "нет" – это защита, это абсолютно разная философия. Он не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина не поддержки нас. А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит", - сказал Зеленский на пресс-конференции, видео которой транслировал телеканал "Рада". Однако Зеленский добавил, что в сфере энергетики и вопросе "формулы мира" он нашел взаимопонимание с болгарским президентом. Ранее на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Зеленский заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230526/bolgariya-1874384254.html

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, болгария, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, в мире