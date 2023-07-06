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Зеленский посетовал на отказ Болгарии предоставить вооружение - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/bolgariya-1882666810.html
Зеленский посетовал на отказ Болгарии предоставить вооружение
Зеленский посетовал на отказ Болгарии предоставить вооружение - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский посетовал на отказ Болгарии предоставить вооружение
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T19:02
2023-07-06T19:02
специальная военная операция на украине
украина
болгария
владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи. "Я сегодня разговаривал с президентом, он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи, он считает – "нет" - это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю "нет" – это защита, это абсолютно разная философия. Он не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина не поддержки нас. А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит", - сказал Зеленский на пресс-конференции, видео которой транслировал телеканал "Рада". Однако Зеленский добавил, что в сфере энергетики и вопросе "формулы мира" он нашел взаимопонимание с болгарским президентом. Ранее на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Зеленский заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230526/bolgariya-1874384254.html
https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html
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украина, болгария, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Болгария, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире
Зеленский посетовал на отказ Болгарии предоставить вооружение

Зеленский заявил, что президент Болгарии Радев отказал ему в предоставлении вооружения

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии заявил, что президент Болгарии Румен Радев отказал Украине в предоставлении вооружения в качестве помощи.
"Я сегодня разговаривал с президентом, он выразил свою мысль относительно помощи в обороне Украине. У нас разный взгляд на вещи, он считает – "нет" - это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю "нет" – это защита, это абсолютно разная философия. Он не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина не поддержки нас. А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит", - сказал Зеленский на пресс-конференции, видео которой транслировал телеканал "Рада". Однако Зеленский добавил, что в сфере энергетики и вопросе "формулы мира" он нашел взаимопонимание с болгарским президентом.
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Ранее на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Зеленский заявил, что Украина и Болгария договорились о более активном сотрудничестве в оборонном секторе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБолгарияВладимир ЗеленскийНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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