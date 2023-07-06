https://ria.ru/20230706/boepripasy-1882642091.html

СМИ: США могут объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов в четверг

СМИ: США могут объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов в четверг - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ: США могут объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов в четверг

Решение о поставках США кассетных боеприпасов Украине может быть объявлено в четверг, сообщает Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:29

2023-07-06T17:29

2023-07-06T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Решение о поставках США кассетных боеприпасов Украине может быть объявлено в четверг, сообщает Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на источники."Представители властей США сообщили NPR, что администрация (президента США Джо - ред.) Байдена, как ожидается, объявит в четверг об отправке Украине кассетных боеприпасов", - говорится в публикации.По словам собеседников, Штаты надеются, что кассетные боеприпасы "будут эффективны против российских сил, занимающих сильные оборонительные позиции".Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что США, как ожидается, объявят о передаче Украине кассетных боеприпасов. Газета писала, что "после месяцев сомнений" представители американских властей недавно сигнализировали о смене позиции по кассетным боеприпасам.В международной неправительственной организации Human Rights Watch предостерегли США от передачи кассетных боеприпасов украинским войскам, заявив, что это неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание использования данного вида вооружений.По данным расследования, проведенного Human Rights Watch в сентябре-октябре 2022 года, украинские войска применяли кассетные снаряды при бомбардировках Изюма и его окрестностей. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, еще 15 пострадали. О том, что Киев использует кассетные боеприпасы, в своем отчете также сообщили эксперты ООН, которые уточнили, что Украина прибегала к таким вооружениям с марта по сентябрь 2022 года.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882630641.html

https://ria.ru/20230706/challenger-1882604475.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина