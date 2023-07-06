https://ria.ru/20230706/bespilotniki-1882496876.html

Эксперт спрогнозировал, когда появится полностью российский беспилотник

Эксперт спрогнозировал, когда появится полностью российский беспилотник - РИА Новости, 06.07.2023

Эксперт спрогнозировал, когда появится полностью российский беспилотник

Беспилотных летательных аппаратов в России, которые были бы полностью, на 100 процентов сделаны только из отечественных комплектующих и ПО, пока нет, на... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:42

2023-07-06T06:42

2023-07-06T11:37

россия

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Беспилотных летательных аппаратов в России, которые были бы полностью, на 100 процентов сделаны только из отечественных комплектующих и ПО, пока нет, на создание такого потребуются годы, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Агримакс Аэро", компании-участника рынка НТИ "Аэронет" Максим Чижов. "В беспилотных авиационных системах есть алгоритмы автопилота — полетного контроллера. По этой разновидности программного обеспечения необходимо отслеживать еще и происхождение "железа". То есть для суверенности в части полетного контроллера важно не только владеть алгоритмами, но и производить чипы на территории своей страны", — рассказал Чижов.Он добавил, что "это уже не вопрос одного года". "Путь полного технологического суверенитета в этой части долог, и даже те, кто заявляет о российских автопилотах, используют не только российские компоненты в составе полетного контроллера", — отметил специалист. Кроме того, Чижов объяснил, что такое программное обеспечение в БАС. "В общем случае это система планирования и контроля (наблюдения. — Прим. ред.) полета дрона оператором. Здесь, исходя из критерия суверенности, используется три разновидности ПО — закрытое (проприетарное. — Прим. ред.) из зарубежных юрисдикций, код которого нашим спецслужбам не открыт, и ни одно российское юрлицо не несет ответственности за его "чистоту" от враждебных закладок. Второе — открытое ПО, тут не столь важно, кто его как называет — "российским" или "не российским", важно, что в таком ПО можно проверить отсутствие незадокументированных функций, а также нельзя "нажатием кнопки" отключить российских пользователей от ранее вышедших версий или сборок такого ПО, то есть здесь риски суверенности минимальны, и третье — закрытое (проприетарное. — Прим. ред.) ПО российской разработки", объяснил глава компании. —Он добавил, что "для этой третьей категории важно еще отслеживать, чтобы российское юрлицо, которое им владеет, не передало права на него за рубеж или само не стало контролироваться из зарубежной юрисдикции (смена собственника. — Прим. ред.)". "Еще более жесткая ситуация с ПО (алгоритмами. — Прим. ред.), используемым в системах навигации и связи. Рассматривать локализацию этой части ПО БАС до локализации производства компонентов связи и навигации на территории страны не имеет рациональной основы", — заключил Чижов.

https://ria.ru/20230608/bespilotniki-1877082406.html

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