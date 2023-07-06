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Занятия с танками и беспилотниками провели в вооруженных силах Белоруссии
Занятия с танками и беспилотниками провели в вооруженных силах Белоруссии - РИА Новости, 06.07.2023
Занятия с танками и беспилотниками провели в вооруженных силах Белоруссии
В Белоруссии прошли занятия по огневой подготовке, в ходе которых использовались танки, боевые машины пехоты (БМП) и беспилотные летательные аппараты, сообщила... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:24
2023-07-06T17:24
2023-07-06T17:25
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бмп-2
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. В Белоруссии прошли занятия по огневой подготовке, в ходе которых использовались танки, боевые машины пехоты (БМП) и беспилотные летательные аппараты, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики. "На 227-м общевойсковом полигоне с военнослужащими 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошли занятия по огневой подготовке. Гвардейцы выполнили упражнения контрольных стрельб из БМП-2 и танка Т-72Б. На занятиях использовались беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществлялась разведка целей и корректировка стрельбы", - говорится в сообщении.
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в мире, белоруссия, бмп-2, т-72б
В мире, Белоруссия, БМП-2, Т-72Б
Занятия с танками и беспилотниками провели в вооруженных силах Белоруссии
В Белоруссии прошли занятия по огневой подготовке с использованием танков, БМП и БПЛА