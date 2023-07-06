https://ria.ru/20230706/belorussiya-1882640796.html

Занятия с танками и беспилотниками провели в вооруженных силах Белоруссии

Занятия с танками и беспилотниками провели в вооруженных силах Белоруссии - РИА Новости, 06.07.2023

Занятия с танками и беспилотниками провели в вооруженных силах Белоруссии

В Белоруссии прошли занятия по огневой подготовке, в ходе которых использовались танки, боевые машины пехоты (БМП) и беспилотные летательные аппараты, сообщила... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:24

2023-07-06T17:24

2023-07-06T17:25

в мире

белоруссия

бмп-2

т-72б

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. В Белоруссии прошли занятия по огневой подготовке, в ходе которых использовались танки, боевые машины пехоты (БМП) и беспилотные летательные аппараты, сообщила в четверг пресс-служба минобороны республики. "На 227-м общевойсковом полигоне с военнослужащими 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошли занятия по огневой подготовке. Гвардейцы выполнили упражнения контрольных стрельб из БМП-2 и танка Т-72Б. На занятиях использовались беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществлялась разведка целей и корректировка стрельбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882580942.html

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в мире, белоруссия, бмп-2, т-72б