https://ria.ru/20230706/bayden-1882484405.html

"Моргни, если ты в плену": американцы высмеяли поведение Байдена на сцене

"Моргни, если ты в плену": американцы высмеяли поведение Байдена на сцене - РИА Новости, 06.07.2023

"Моргни, если ты в плену": американцы высмеяли поведение Байдена на сцене

Читатели Associated Press подняли на смех президента США Джо Байдена после его странного поведения на сцене в День независимости. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T01:31

2023-07-06T01:31

2023-07-06T01:34

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882484642_0:0:908:511_1920x0_80_0_0_f7131867ba25ed3757b3e27f06501184.png

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели Associated Press подняли на смех президента США Джо Байдена после его странного поведения на сцене в День независимости.На кадрах видно, как глава Белого дома, произнося речь перед семьями военнослужащих и ветеранов США, назвал американцев ведущей нацией мира. Однако после выступления Байден начал бродить по сцене и оглядываться по сторонам."Он способен произнести речь, не потерявшись при этом на сцене?", — поинтересовался jeffreykuhns6581."Джо, моргни дважды, если тебя держат в плену", — сыронизировал anqizhang6068."Он выглядит таким потерянным и сбитым с толку, что это вызывает жалость", — заметил joe.oneill."Байден немного опоздал, потому что помогал Хантеру искать сумку с кокаином", — написал occamselectricrazor, сделав отсылку к недавней новости о том, что в Белом доме нашли пакет с наркотическим веществом."Все в толпе снимали его, чтобы поймать момент, когда он упадет, а не потому, что перед ними был президент", — отметил williamwallace2158."Кто действительно управляет страной? Этот парень не понимает, что происходит", — посетовал philipmurray9796"Крах империи", — коротко подытожил PonziZombieKiller.Джо Байден, которому в 2023-м исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.

https://ria.ru/20230705/bayden-1882276395.html

https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден