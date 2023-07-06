https://ria.ru/20230706/bayden-1882484405.html
"Моргни, если ты в плену": американцы высмеяли поведение Байдена на сцене
"Моргни, если ты в плену": американцы высмеяли поведение Байдена на сцене - РИА Новости, 06.07.2023
"Моргни, если ты в плену": американцы высмеяли поведение Байдена на сцене
Читатели Associated Press подняли на смех президента США Джо Байдена после его странного поведения на сцене в День независимости. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T01:31
2023-07-06T01:31
2023-07-06T01:34
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Читатели Associated Press подняли на смех президента США Джо Байдена после его странного поведения на сцене в День независимости.На кадрах видно, как глава Белого дома, произнося речь перед семьями военнослужащих и ветеранов США, назвал американцев ведущей нацией мира. Однако после выступления Байден начал бродить по сцене и оглядываться по сторонам."Он способен произнести речь, не потерявшись при этом на сцене?", — поинтересовался jeffreykuhns6581."Джо, моргни дважды, если тебя держат в плену", — сыронизировал anqizhang6068."Он выглядит таким потерянным и сбитым с толку, что это вызывает жалость", — заметил joe.oneill."Байден немного опоздал, потому что помогал Хантеру искать сумку с кокаином", — написал occamselectricrazor, сделав отсылку к недавней новости о том, что в Белом доме нашли пакет с наркотическим веществом."Все в толпе снимали его, чтобы поймать момент, когда он упадет, а не потому, что перед ними был президент", — отметил williamwallace2158."Кто действительно управляет страной? Этот парень не понимает, что происходит", — посетовал philipmurray9796"Крах империи", — коротко подытожил PonziZombieKiller.Джо Байден, которому в 2023-м исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230705/bayden-1882276395.html
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в мире, сша, джо байден
"Моргни, если ты в плену": американцы высмеяли поведение Байдена на сцене
Читатели AP высмеяли поведение Байдена после выступления перед семьями ветеранов
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Читатели Associated Press
подняли на смех президента США Джо Байдена после его странного поведения на сцене в День независимости.
На кадрах видно, как глава Белого дома, произнося речь перед семьями военнослужащих и ветеранов США, назвал американцев ведущей нацией мира. Однако после выступления Байден начал бродить по сцене и оглядываться по сторонам.
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"Он способен произнести речь, не потерявшись при этом на сцене?", — поинтересовался jeffreykuhns6581.
"Джо, моргни дважды, если тебя держат в плену", — сыронизировал anqizhang6068.
«
"Он выглядит таким потерянным и сбитым с толку, что это вызывает жалость", — заметил joe.oneill.
"Байден немного опоздал, потому что помогал Хантеру искать сумку с кокаином", — написал occamselectricrazor, сделав отсылку к недавней новости о том, что в Белом доме нашли пакет с наркотическим веществом.
"Все в толпе снимали его, чтобы поймать момент, когда он упадет, а не потому, что перед ними был президент", — отметил williamwallace2158.
"Кто действительно управляет страной? Этот парень не понимает, что происходит", — посетовал philipmurray9796
"Крах империи", — коротко подытожил PonziZombieKiller.
Джо Байден, которому в 2023-м исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, "здоровался" с воздухом или терялся на сцене.
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