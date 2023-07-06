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Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве - РИА Новости, 06.07.2023
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16:21 06.07.2023 (обновлено: 17:55 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/bayazitova-1882621412.html
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве - РИА Новости, 06.07.2023
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве
Басманный суд Москвы в четверг закрыл от общественности процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:21
2023-07-06T17:55
происшествия
москва
александра баязитова
промсвязьбанк
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг закрыл от общественности процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщила РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова."Сегодня на предварительном заседании суд назначил на 11 июля судебное заседание по существу, однако процесс пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего", - сказала собеседница агентства.Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, после чего ее перевели под домашний арест, а дело было выделено в отдельное производство. Накануне суд приговорил ее к четырем годам условно.Баязитова и Архарова находятся в СИЗО, в конце июня им был продлен срок ареста еще на полгода.
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происшествия, москва, александра баязитова, промсвязьбанк
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, Промсвязьбанк
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве

Суд по ходатайству потерпевшего закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАдминистраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы. 6 июля 2023
Администраторы Telegram-канала Адские бабки Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы. 6 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Администраторы Telegram-канала "Адские бабки" Ольга Архарова и Александра Баязитова, обвиняемые в вымогательстве, во время заседания в Басманном суде Москвы. 6 июля 2023
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг закрыл от общественности процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщила РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова.
"Сегодня на предварительном заседании суд назначил на 11 июля судебное заседание по существу, однако процесс пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего", - сказала собеседница агентства.
Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, после чего ее перевели под домашний арест, а дело было выделено в отдельное производство. Накануне суд приговорил ее к четырем годам условно.
Баязитова и Архарова находятся в СИЗО, в конце июня им был продлен срок ареста еще на полгода.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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ПроисшествияМоскваАлександра БаязитоваПромсвязьбанк
 
 
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