https://ria.ru/20230706/bayazitova-1882621412.html

Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве

Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве - РИА Новости, 06.07.2023

Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве

Басманный суд Москвы в четверг закрыл от общественности процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:21

2023-07-06T16:21

2023-07-06T17:55

происшествия

москва

александра баязитова

промсвязьбанк

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг закрыл от общественности процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщила РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова."Сегодня на предварительном заседании суд назначил на 11 июля судебное заседание по существу, однако процесс пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего", - сказала собеседница агентства.Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, после чего ее перевели под домашний арест, а дело было выделено в отдельное производство. Накануне суд приговорил ее к четырем годам условно.Баязитова и Архарова находятся в СИЗО, в конце июня им был продлен срок ареста еще на полгода.

https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, александра баязитова, промсвязьбанк