https://ria.ru/20230706/bayazitova-1882621412.html
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве - РИА Новости, 06.07.2023
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве
Басманный суд Москвы в четверг закрыл от общественности процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:21
2023-07-06T16:21
2023-07-06T17:55
происшествия
москва
александра баязитова
промсвязьбанк
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг закрыл от общественности процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщила РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова."Сегодня на предварительном заседании суд назначил на 11 июля судебное заседание по существу, однако процесс пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего", - сказала собеседница агентства.Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, после чего ее перевели под домашний арест, а дело было выделено в отдельное производство. Накануне суд приговорил ее к четырем годам условно.Баязитова и Архарова находятся в СИЗО, в конце июня им был продлен срок ареста еще на полгода.
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, александра баязитова, промсвязьбанк
Происшествия, Москва, Александра Баязитова, Промсвязьбанк
Суд закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой о вымогательстве
Суд по ходатайству потерпевшего закрыл процесс по делу журналистки Баязитовой
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг закрыл от общественности процесс по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, сообщила РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова.
"Сегодня на предварительном заседании суд назначил на 11 июля судебное заседание по существу, однако процесс пройдет в закрытом режиме по ходатайству потерпевшего", - сказала собеседница агентства.
Баязитова и Архарова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за так называемые "блоки" в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, после чего ее перевели под домашний арест, а дело было выделено в отдельное производство. Накануне суд приговорил ее к четырем годам условно.
Баязитова и Архарова находятся в СИЗО, в конце июня им был продлен срок ареста еще на полгода.
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