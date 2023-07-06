https://ria.ru/20230706/banki-1882675195.html

Кондратенко: МПЛ может стать более эффективным инструментом

Кондратенко: МПЛ может стать более эффективным инструментом - РИА Новости, 06.07.2023

Кондратенко: МПЛ может стать более эффективным инструментом

Инструмент макропруденциальных лимитов (МПЛ) может стать эффективным при дополнении расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) статистически обоснованными... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T19:57

2023-07-06T19:57

2023-07-06T19:58

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Инструмент макропруденциальных лимитов (МПЛ) может стать эффективным при дополнении расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) статистически обоснованными продвинутыми (модельными) подходами оценки дохода заемщика на основании его фактической транзакционной активности, считает член правления банка ВТБ Максим Кондратенко. "В текущей конструкции, когда для МПЛ учитывается только формально подтвержденный доход заемщика, или, если его нет - среднедушевой доход, это приводит к неэффективным решениям", - отметил Кондратенко, выступая в четверг на Финансовом конгрессе Банка России. Он пояснил, что банки вынуждены отказывать заемщикам, имеющим приемлемый уровень риска по внутренним моделям, на основании формальных критериев МПЛ, в результате они становятся клиентами других банков или МФО, формируя более рисковый сегмент (негативная селекция). "Удовлетворенность финансовыми услугами снижается, уровень риска в банковской системе – нет", - заключил Кондратенко.

https://ria.ru/20230706/vtb-1882608211.html

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