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Российская артиллерия поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/artilleriya-1882492866.html
Российская артиллерия поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ
Российская артиллерия поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023
Российская артиллерия поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ
Артиллеристы группировки "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц ВСУ, включая одну американскую гаубицу M777 и одну... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T05:06
2023-07-06T05:06
специальная военная операция на украине
дружковка
светлогорск
вадим астафьев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц ВСУ, включая одну американскую гаубицу M777 и одну немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка М777 и два миномета на огневых позициях ВСУ в районе населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Светлогорск. Также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 вблизи населенного пункта Федоровка Вторая, боевая машина пехоты противника в районе Невельского", - сообщил Астафьев. В свою очередь, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" поразил склад боеприпасов ВСУ в районе Дружковки.
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дружковка, светлогорск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дружковка, Светлогорск, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская артиллерия поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ

Артиллерия группировки "Юг" контрбатарейным огнем поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская артиллерия ведет огонь по позициям ВСУ
Российская артиллерия ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц ВСУ, включая одну американскую гаубицу M777 и одну немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка М777 и два миномета на огневых позициях ВСУ в районе населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Светлогорск. Также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 вблизи населенного пункта Федоровка Вторая, боевая машина пехоты противника в районе Невельского", - сообщил Астафьев.
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В свою очередь, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" поразил склад боеприпасов ВСУ в районе Дружковки.
 
Специальная военная операция на УкраинеДружковкаСветлогорскВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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