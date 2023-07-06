https://ria.ru/20230706/artilleriya-1882492866.html

Российская артиллерия поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ

Российская артиллерия поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ - РИА Новости, 06.07.2023

Российская артиллерия поразила пять гаубиц и три миномета ВСУ

Артиллеристы группировки "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц ВСУ, включая одну американскую гаубицу M777 и одну... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T05:06

2023-07-06T05:06

2023-07-06T05:06

специальная военная операция на украине

дружковка

светлогорск

вадим астафьев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три миномета и пять гаубиц ВСУ, включая одну американскую гаубицу M777 и одну немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены две гаубицы Д-20, самоходная артиллерийская установка М777 и два миномета на огневых позициях ВСУ в районе населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Светлогорск. Также уничтожены САУ Panzerhaubitze 2000 в районе Дружковки, гаубица Д-30 вблизи населенного пункта Федоровка Вторая, боевая машина пехоты противника в районе Невельского", - сообщил Астафьев. В свою очередь, расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" поразил склад боеприпасов ВСУ в районе Дружковки.

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дружковка

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дружковка, светлогорск, вадим астафьев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф