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Роскомнадзор проведет проверку по возможной утечке данных в "Артеке" - РИА Новости, 06.07.2023
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13:03 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/artek-1882557911.html
Роскомнадзор проведет проверку по возможной утечке данных в "Артеке"
Роскомнадзор проведет проверку по возможной утечке данных в "Артеке" - РИА Новости, 06.07.2023
Роскомнадзор проведет проверку по возможной утечке данных в "Артеке"
Роскомнадзор начал проверку информации о возможной утечке данных в "Артеке", регулятор получил оповещение об инциденте в сроки, установленные законодательством, РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:03
2023-07-06T13:03
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
артек
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роскомнадзор начал проверку информации о возможной утечке данных в "Артеке", регулятор получил оповещение об инциденте в сроки, установленные законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных в "МДЦ" Артек", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что "оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством". Ранее в среду информация об утечке данных появилась в Telegram-канале "Утечки информации". В сообщении сказано, что в свободный доступ попали файлы, содержащие персональные данные детей, отдыхающих в "Артеке", и их родителей.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030193.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), артек, общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Артек, Общество
Роскомнадзор проведет проверку по возможной утечке данных в "Артеке"

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в МДЦ Артек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУченики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму
Ученики возле школы на территории Международного детского центра Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ученики возле школы на территории Международного детского центра "Артек" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роскомнадзор начал проверку информации о возможной утечке данных в "Артеке", регулятор получил оповещение об инциденте в сроки, установленные законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных в "МДЦ" Артек", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также добавили, что "оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством".
Ранее в среду информация об утечке данных появилась в Telegram-канале "Утечки информации". В сообщении сказано, что в свободный доступ попали файлы, содержащие персональные данные детей, отдыхающих в "Артеке", и их родителей.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)АртекОбщество
 
 
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