https://ria.ru/20230706/artek-1882557911.html

Роскомнадзор проведет проверку по возможной утечке данных в "Артеке"

Роскомнадзор проведет проверку по возможной утечке данных в "Артеке" - РИА Новости, 06.07.2023

Роскомнадзор проведет проверку по возможной утечке данных в "Артеке"

Роскомнадзор начал проверку информации о возможной утечке данных в "Артеке", регулятор получил оповещение об инциденте в сроки, установленные законодательством, РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:03

2023-07-06T13:03

2023-07-06T13:03

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

артек

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Роскомнадзор начал проверку информации о возможной утечке данных в "Артеке", регулятор получил оповещение об инциденте в сроки, установленные законодательством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных в "МДЦ" Артек", - говорится в сообщении. В пресс-службе также добавили, что "оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством". Ранее в среду информация об утечке данных появилась в Telegram-канале "Утечки информации". В сообщении сказано, что в свободный доступ попали файлы, содержащие персональные данные детей, отдыхающих в "Артеке", и их родителей.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880030193.html

https://ria.ru/20230420/artek-1866634498.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), артек, общество