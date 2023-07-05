https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882417852.html

СМИ: в Лэнгли не исключают, что Зеленский не полностью контролирует ВСУ

СМИ: в Лэнгли не исключают, что Зеленский не полностью контролирует ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: в Лэнгли не исключают, что Зеленский не полностью контролирует ВСУ

В ЦРУ в связи с терактом на Крымском мосту не исключают, что Владимир Зеленский не имеет полного контроля над украинскими военными, пишет американское издание... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:04

2023-07-05T17:04

2023-07-05T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

центральное разведывательное управление (цру)

сша

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В ЦРУ в связи с терактом на Крымском мосту не исключают, что Владимир Зеленский не имеет полного контроля над украинскими военными, пишет американское издание Newsweek со ссылкой на неназванного представителя разведки. "ЦРУ с атакой на Крымский мост узнало, что Зеленский либо не имел полного контроля над своими вооруженными силами, либо не хотел знать об определенных действиях", - приводит издание слова представителя разведки. Как пишет издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, ЦРУ заранее не знало ни об атаке Крымского моста, ни о произошедшей позднее атаке на военный аэродром Энгельса. При этом сообщается, что ЦРУ все же пыталось выяснить происхождение атаки по Крымскому мосту. На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями были доставлены в медучреждения.

https://ria.ru/20230704/proval-1882035949.html

https://ria.ru/20230703/f-16-1881938893.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, центральное разведывательное управление (цру), сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр