https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы - РИА Новости, 05.07.2023

Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы

Угроза распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека к человеку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:12

2023-07-05T11:12

2023-07-05T11:27

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

сибирская язва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Угроза распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека к человеку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Роспотребнадзор подчеркивает: угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку", - говорится в сообщении.Ранее по результатам ПЦР-исследования в Туве был подтвержден один случай заболевания сибирской язвой, уточнили в пресс-службе. В ходе наблюдения за контактными лицами диагноз "сибирская язва" был поставлен еще трем жителям региона, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики.Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230703/vaktsinatsiya-1881890932.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, сибирская язва