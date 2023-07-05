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Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы - РИА Новости, 05.07.2023
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11:12 05.07.2023 (обновлено: 11:27 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы - РИА Новости, 05.07.2023
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы
Угроза распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека к человеку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:12
2023-07-05T11:27
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
сибирская язва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Угроза распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека к человеку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Роспотребнадзор подчеркивает: угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку", - говорится в сообщении.Ранее по результатам ПЦР-исследования в Туве был подтвержден один случай заболевания сибирской язвой, уточнили в пресс-службе. В ходе наблюдения за контактными лицами диагноз "сибирская язва" был поставлен еще трем жителям региона, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики.Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230703/vaktsinatsiya-1881890932.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, сибирская язва
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Сибирская язва
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы

Роспотребнадзор: угроза эпидемического распространения сибирской язвы исключена

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВрачи в инфекционном отделении
Врачи в инфекционном отделении - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Врачи в инфекционном отделении. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Угроза распространения сибирской язвы в России исключена, болезнь не передается от человека к человеку, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор подчеркивает: угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку", - говорится в сообщении.
Ранее по результатам ПЦР-исследования в Туве был подтвержден один случай заболевания сибирской язвой, уточнили в пресс-службе. В ходе наблюдения за контактными лицами диагноз "сибирская язва" был поставлен еще трем жителям региона, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики.
Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияСибирская язва
 
 
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