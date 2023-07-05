https://ria.ru/20230705/yazva-1882309694.html
У четырех человек в Туве подтвердили сибирскую язву
У четырех человек в Туве подтвердили сибирскую язву - РИА Новости, 05.07.2023
У четырех человек в Туве подтвердили сибирскую язву
Диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы, все они ели мясо убитой больной лошади, сообщил региональный главк... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:01
2023-07-05T11:01
2023-07-05T14:26
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы, все они ели мясо убитой больной лошади, сообщил региональный главк Россельхознадзора в своем Telegram-канале."На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек", — говорится в заявлении ведомства.На прошлой неделе житель Барун-Хемчикского района, принимавший участие в забое скота на чабанской стоянке, был госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла. Остальных участников забоя специалисты взяли под наблюдение. В районе введен режим ЧС.В результате проведенных лабораторных исследований у убитой лошади выявлен возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis). Все мясо изъято из оборота и сожжено, место хранения продезинфицировали.Отмечается, что все заболевшие принимали участие в забое животного и разделке туши. Внутренние органы они сварили и съели.Всего в этом хозяйстве содержатся 74 лошади и 34 коровы, две особи мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации. Специалистами продолжаются противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена.
https://ria.ru/20230703/vaktsinatsiya-1881890932.html
республика тыва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), республика тыва, происшествия
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Республика Тыва, Происшествия
У четырех человек в Туве подтвердили сибирскую язву
Россельхознадзор подтвердил заражение четырех жителей Республики Тыва сибирской язвой
КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости.
Диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы, все они ели мясо убитой больной лошади, сообщил региональный главк Россельхознадзора в своем Telegram-канале
.
"На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек", — говорится в заявлении ведомства.
На прошлой неделе житель Барун-Хемчикского района
, принимавший участие в забое скота на чабанской стоянке, был госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла
. Остальных участников забоя специалисты взяли под наблюдение. В районе введен режим ЧС.
В результате проведенных лабораторных исследований у убитой лошади выявлен возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis). Все мясо изъято из оборота и сожжено, место хранения продезинфицировали.
Отмечается, что все заболевшие принимали участие в забое животного и разделке туши. Внутренние органы они сварили и съели.
Всего в этом хозяйстве содержатся 74 лошади и 34 коровы, две особи мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации. Специалистами продолжаются противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора
заявила, что угроза распространения сибирской язвы в России
исключена.
В Туве 84 человека вакцинировали от сибирской язвы