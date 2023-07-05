https://ria.ru/20230705/yazva-1882309694.html

У четырех человек в Туве подтвердили сибирскую язву

У четырех человек в Туве подтвердили сибирскую язву - РИА Новости, 05.07.2023

У четырех человек в Туве подтвердили сибирскую язву

Диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы, все они ели мясо убитой больной лошади, сообщил региональный главк... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:01

2023-07-05T11:01

2023-07-05T14:26

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы, все они ели мясо убитой больной лошади, сообщил региональный главк Россельхознадзора в своем Telegram-канале."На сегодняшний день диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех человек", — говорится в заявлении ведомства.На прошлой неделе житель Барун-Хемчикского района, принимавший участие в забое скота на чабанской стоянке, был госпитализирован с предварительным диагнозом "сибирская язва" в больницу Кызыла. Остальных участников забоя специалисты взяли под наблюдение. В районе введен режим ЧС.В результате проведенных лабораторных исследований у убитой лошади выявлен возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis). Все мясо изъято из оборота и сожжено, место хранения продезинфицировали.Отмечается, что все заболевшие принимали участие в забое животного и разделке туши. Внутренние органы они сварили и съели.Всего в этом хозяйстве содержатся 74 лошади и 34 коровы, две особи мелкого рогатого скота, шесть собак и шесть кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации. Специалистами продолжаются противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена.

https://ria.ru/20230703/vaktsinatsiya-1881890932.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), республика тыва, происшествия