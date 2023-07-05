https://ria.ru/20230705/yaroslavl-1882398722.html
После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле завели уголовное дело
После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле завели уголовное дело - РИА Новости, 05.07.2023
После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле завели уголовное дело
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, сообщило... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:56
2023-07-05T15:56
2023-07-05T19:18
происшествия
ярославль
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале. По данным ГУМЧС, при швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом, всего на судне было более 80 человек, пострадали трое. Теплоход значительных повреждений не получил, нет течи и пробоин."Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте.Отмечается, что рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность и ошибки управления.Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам Ярославской транспортной прокуратуры в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве отметили, что сотрудники контролируют ход расследования. Кроме того, транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.Мэр Ярославля Артем Молчанов со ссылкой на департамент здравоохранения региона сообщал, что госпитализирован один пострадавший, двое других, доставленных в больницу имени Соловьева, отпущены на амбулаторное лечение. В приемном покое областной детской больницы обследуют двоих детей, решается вопрос об их госпитализации, еще двое получают медицинскую помощь в травмпункте.
https://ria.ru/20230619/teplokhod-1879053236.html
https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874557115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославль, Следственный комитет России (СК РФ)
После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле завели уголовное дело
В Ярославле завели уголовное дело после столкновения теплохода "Москва 208" с пирсом
РЯЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости.
Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале
.
По данным ГУМЧС, при швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом, всего на судне было более 80 человек, пострадали трое. Теплоход значительных повреждений не получил, нет течи и пробоин.
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"Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте.
Отмечается, что рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность и ошибки управления.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам Ярославской транспортной прокуратуры в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве отметили, что сотрудники контролируют ход расследования. Кроме того, транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.
Мэр Ярославля Артем Молчанов со ссылкой на департамент здравоохранения региона сообщал, что госпитализирован один пострадавший, двое других, доставленных в больницу имени Соловьева, отпущены на амбулаторное лечение. В приемном покое областной детской больницы обследуют двоих детей, решается вопрос об их госпитализации, еще двое получают медицинскую помощь в травмпункте.
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