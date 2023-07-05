https://ria.ru/20230705/yaroslavl-1882398722.html

После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле завели уголовное дело

После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле завели уголовное дело - РИА Новости, 05.07.2023

После столкновения теплохода с пирсом в Ярославле завели уголовное дело

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, сообщило... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:56

2023-07-05T15:56

2023-07-05T19:18

происшествия

ярославль

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 5 июл – РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в телеграм-канале. По данным ГУМЧС, при швартовке теплоход "Москва 208" столкнулся с бетонным пирсом, всего на судне было более 80 человек, пострадали трое. Теплоход значительных повреждений не получил, нет течи и пробоин."Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в телеграм-канале Западного межрегионального СУ на транспорте.Отмечается, что рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность и ошибки управления.Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам Ярославской транспортной прокуратуры в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В ведомстве отметили, что сотрудники контролируют ход расследования. Кроме того, транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.Мэр Ярославля Артем Молчанов со ссылкой на департамент здравоохранения региона сообщал, что госпитализирован один пострадавший, двое других, доставленных в больницу имени Соловьева, отпущены на амбулаторное лечение. В приемном покое областной детской больницы обследуют двоих детей, решается вопрос об их госпитализации, еще двое получают медицинскую помощь в травмпункте.

https://ria.ru/20230619/teplokhod-1879053236.html

https://ria.ru/20230527/teplokhod-1874557115.html

ярославль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ярославль, следственный комитет россии (ск рф)