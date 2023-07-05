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Перед участниками СВО в военном госпитале выступили артисты и телеведущие

Перед участниками СВО в военном госпитале выступили артисты и телеведущие - РИА Новости, 05.07.2023

Перед участниками СВО в военном госпитале выступили артисты и телеведущие

Российские артисты и телеведущие выступили перед участниками спецоперации в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:12

2023-07-05T05:12

2023-07-05T05:12

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские артисты и телеведущие выступили перед участниками спецоперации в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко, сообщили в Минобороны РФ. "Популярные российские артисты, авторы музыкальных хитов и телеведущие присоединились к акции Минобороны России "Лучшим воинам мира" и провели творческую встречу с участниками спецоперации на Украине, проходящими лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве", - говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что среди участников встречи - композитор и автор-исполнитель песен Виктор Пеленягрэ. В акции также участвовали - группа "Унесенные ветром" в составе лауреата фестивалей "Песня года" и "Золотой граммофон", автор песен Дмитрий Чижов и певица Елена Астет, актер театра и кино, телеведущий Сергей Рублев, телеведущая и медиапродюсер Диана Бичарова, певица Светлана Ларионова, автор и исполнитель Костя Холодный (Пакидов). "Сегодняшний концерт - это небольшой подарок, который мы хотим сделать вам. Мы понимаем, что слова не в силах передать всю благодарность за вашу бескорыстную службу", - подчеркнула ведущая творческого вечера Диана Бичарова. В ходе концерта, который прошел перед одним из лечебных корпусов госпиталя, артисты исполнили известные песни, такие как: "Позови меня тихо по имени", "Как упоительны в России вечера", "Чашка кофею", "Краски осени", "Разговор с Москвой", "Гимн волонтеров" и "Ангелы добра". Кроме того, Сергей Рублев прочитал стихи поэтов в жанре мелодекламации (чтение стихов под музыку). "Мы хотим, чтобы этот вечер стал символом единства, солидарности и надежды на победу. Мы верим в ваши силы, мы верим в вашу настойчивость, и готовы поддерживать вас в каждом шаге вашего пути к выздоровлению и восстановлению", - обратился к собравшимся Рублев. Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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