https://ria.ru/20230705/vybory-1882317862.html

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в законодательные собрания

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в законодательные собрания - РИА Новости, 05.07.2023

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в законодательные собрания

На выборы в законодательные собрания, которые пройдут в единый день голосования, выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах, сообщила глава Центризбиркома Элла... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:36

2023-07-05T11:36

2023-07-05T12:08

политика

россия

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На выборы в законодательные собрания, которые пройдут в единый день голосования, выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании в среду."Выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах. По единым округам - 1416 кандидатов от девяти политических партий. По одномандатным округам - 227 кандидатов. Из них 174 - от восьми политических партий, 53 - самовыдвиженцы", - сообщила председатель ЦИК РФ.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

https://ria.ru/20230703/vybory-1881911034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, элла памфилова