https://ria.ru/20230705/vybory-1882317862.html
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в законодательные собрания
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в законодательные собрания - РИА Новости, 05.07.2023
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в законодательные собрания
На выборы в законодательные собрания, которые пройдут в единый день голосования, выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах, сообщила глава Центризбиркома Элла... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:36
2023-07-05T11:36
2023-07-05T12:08
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На выборы в законодательные собрания, которые пройдут в единый день голосования, выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании в среду."Выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах. По единым округам - 1416 кандидатов от девяти политических партий. По одномандатным округам - 227 кандидатов. Из них 174 - от восьми политических партий, 53 - самовыдвиженцы", - сообщила председатель ЦИК РФ.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
https://ria.ru/20230703/vybory-1881911034.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в законодательные собрания
Памфилова: на выборах в законодательные собрания выдвинуто более 1,6 тысячи кандидатов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На выборы в законодательные собрания, которые пройдут в единый день голосования, выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании в среду.
"Выдвинуто 1643 кандидата в 20 регионах. По единым округам - 1416 кандидатов от девяти политических партий. По одномандатным округам - 227 кандидатов. Из них 174 - от восьми политических партий, 53 - самовыдвиженцы", - сообщила председатель ЦИК РФ.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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